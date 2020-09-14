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«Действия правоохранителей нарушают закон и способствуют разгулу произвола». КС осудил грубую силу в отношении мирного протеста

14.09.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет (КС) «решительно осудил факты применения грубой силы в отношении протестующих».

«Мы разделяем боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время мирных акций, — говорится в комментарии КС к сегодняшним событиям. — Право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется ст. 33 и 35 Конституции Республики Беларусь. Даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам».

«Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности, — отмечают в КС. — Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников».

Координационный совет призывает «правоохранителей действовать, не скрывая своих личностей, и прекратить неоправданное применение силы».

13 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел Марш героев. В ряде городов демонстрации были брутально разогнаны силовиками. С особой жесткостью силовики действовали в Минске, Гродно и Бресте.

МВД сообщило о 400 задержанных в Минске. Количество задержанных по стране не называется.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Координационный совет (КС) «решительно осудил факты применения грубой силы в отношении протестующих».
 
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