В Торонто прошли автопробег и шествие в поддержку протестующей Беларуси

Источник материала: Ежедневник

В минувшие выходные цепи Солидарности с Беларусью прошли в большинстве крупных городов Канады. В Торонтовской акции протеста приняли участие мамы с колясками, музыканты, автолюбители и «воздушно-морские» силы.

«Спасибо всем за фантастический день! Это был наш первый беларуский автопробег в Канаде. Это был самый красивый Торонтовский мост», - не могли сдержать радости участники марша.

Как сообщили «Ежедневнику» в общественной организации «Згуртаваньне Беларусаў Канады», от появления идеи автопробега до ее воплощения в жизнь, прошла буквально неделя. Ее автор Змитер Коротеев отметил: «За последний месяц мы могли с ужасом наблюдать, как 26-летняя авторитарная диктатура превратилась в военную хунту, лишенную какой-либо поддержки в обществе.

К сожалению, события в Беларуси не находят должного освещения в канадских СМИ и отклика среди простых канадцев. Именно с этой целью, Згуртаваньне Беларусаў Канады (ЗБК) решило провести выходной автопробег по улицам Торонто. Мы были рады видеть, как наша акция нашла горячую поддержку среди сигналящих водителей и пешеходов, кричащих «Жыве Беларусь» на всех акцентах многонациональной Канады».

Для участия в мероприятии организаторы просили украсить машины бело-красными шариками и флагами. Автовладельцы проявили смекалку: «Легко и быстро вешаем беларуский флаг на капот. Пластиковую скатерть режем на полосы необходимой ширины и завязывем под капотом. Процесс занимает буквально пять минут. А главное, флаг не намокает и не пачкается», - поделилась своим дизайном бело-красно-белого капота глава «Згуртаванне Беларусаў Канады» Алена Лявончанка.

Получасовой автопробег по центральным улицам Торонто завершился в парке на берегу озера Онтарио. После чего участники мероприятия организовали шествие и митинг. Финальной точкой стал Humber Bay Bridge. Над мостом летал дрон, а под ним ждала моторная лодка с бело-краснобелым флагом под управлением капитана Андрея Бобко. P.S Следующая протестная акция ЗБК пройдет в понедельник напротив Консульства Российской Федерации в Торонто.