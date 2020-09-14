«Это, конечно, дно — дно как сотрудника, дно как мужчины». Тихановская об избиении женщин и стариков

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила возмущение возросшей жесткостью действий силовиков при подавлении протестов в Минске и регионах 13 сентября.

«Я каждый марш очень сильно внутренне переживаю, — заявила она во время стрима на YouTube. — Сегодня были очередные задержания, очень брутальные, сегодня даже были слышны выстрелы. Каждый раз власть такими действиями показывает, что им плевать на народ, что они не хотят нас ни слышать, ни слушать».

По словам Тихановской, она видела в интернете видеозапись, на которой сотрудник милиции сильно ударил женщину перед задержанием. «Это, конечно, дно: дно как сотрудника, дно как мужчины. Сегодня били женщин, стариков. Это, конечно, грубое нарушение закона. То, что люди выходят на демонстрации, — это их конституционное право. Они мирно отстаивают свои права. А то, что делают сотрудники милиции или ОМОНа, — это превышение полномочий и преступление», — считает она.

«Мне очень интересно, как [силовикам] вообще живется с тем, что они совершают, — подчеркнула Тихановская. — Мы уже много раз обращались к сотрудникам, взывали к их совести. Конечно, мы понимаем, что там люди колеблются очень сильно, многие уходят. Мне кажется, сейчас самое время принять для себя решение: скоро, после попытки незаконной инаугурации Лукашенко, его легитимность закончится абсолютно. И если сотрудники хотят перейти на сторону народа, на сторону закона, то самое время заявить о том, что они с людьми».

По мнению Тихановской, силовики должны понимать, что по истечении полномочий Лукашенко «его приказы не будут иметь вообще никакой силы и сотрудники вправе вообще не реагировать на них».

«Я верю в людей до сих пор, верю в силовиков. Мне кажется, что они даже больше запуганы, чем мы, обычные граждане. Нам, наверное, легче сделать свой выбор. Их так прижали обязательствами: они же должны после того, как отучились, какое-то количество лет отработать, им предоставляют жилье, пока они работают на власть. Эти все условия делают их рабами», — считает Тихановская.

Она пообещала восстановление в должности всем сотрудникам силовых органов, уволившимся самостоятельно или уволенным за отказ выполнять преступный приказ, а также всем рабочим, уволенным за участие в протестах и забастовках.

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