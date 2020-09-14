Среди задержанных 14 сентября есть 13-летний подросток и шесть журналистов

По данным на 1 час ночи 14 сентября, правозащитники выяснили имена 348 задержанных в Минске до, во время и после Марша героев. Среди них двое несовершеннолетних (девушка и 13-летний подросток).





Задержано также шесть журналистов: фотограф Александр Васюкович (в кафе «1067» на Романовской Слободе после акции, доставлен во Фрунзенский РУВД, составлен протокол), Татьяна Гаргалык (отпущена из Октябрьского РУВД, составлен протокол), внештатный фотокорреспондент портала tut.by Владимир Гридин (вместе с Васюковичем, составлен протокол, суд 14 сентября), сотрудник телеканала «Белсат» Артем Лява (отпущен без составления протокола, на «экспертизу» изъяты автомобиль, ноутбук и телефон), заместитель главного редактора сайта «Наша Ніва» Дмитрий Панковец (отпущен после проверки документов во время акции) и главный редактор сайта dev.by Наталья Провалинская (отпущена через шесть часов из Октябрьского РУВД).

В кафе «1067» задержан также пресс-секретарь объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» Сергей Кондратенко.

МВД сообщило о 400 задержанных в столице по состоянию на 19 часов.

В регионах, по данным правозащитного сайта spring96.org, задержано не менее 43 человек (во всех областных центрах, а также в Бобруйске, Мозыре, Новополоцке, Пинске, Солигорске).

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