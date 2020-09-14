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МНС опровергло информацию о хакерской атаке на свои электронные сервисы

14.09.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство по налогам и сборам Беларуси опровергло информацию о проблемах с доступом к своим электронным сервисам.



Некоторые Telegram-каналы распространили информацию о готовящейся хакерской атаке на налоговую систему в воскресенье утром. Говорилось, что она произойдёт, если на несанкционированном марше в воскресенье задержат хотя бы одного человека. Вечером появились сообщения о якобы имеющих место проблемах с доступом к сайту МНС и электронным сервисам министерства. "Распространяемая информация о проблемах с доступом не соответствует действительности. Официальный сайт министерства по налогам и сборам и электронные сервисы для всех категорий плательщиков работают в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе ведомства. 

"Мы держим ситуацию контроле и со своей стороны делаем всё для того, чтобы у плательщиков не возникало никаких проблем при взаимодействии с налоговыми органами", - добавили в пресс-службе.
 
 
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Министерство по налогам и сборам Беларуси опровергло информацию о проблемах с доступом к своим электронным сервисам.
 
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