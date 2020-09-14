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Россия направила в Беларусь псковских десантников, но обещала забрать

14.09.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В тактических учениях "Славянское братство", которые пройдут на полигоне Брестский в Западной Беларуси, Россию будут представлять подразделения псковского гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на министерство обороны РФ.




Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений, сказано в сообщении.

Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

Сроки проведения учений – 14–25 сентября. По их завершении псковские десантники вернутся к месту постоянной дислокации, подчеркивает агентство.

9 сентября стало известно, что совместные российско-белорусско-сербские антитеррористические учения под таким же названием, "Славянское братство", которые были запланированы на 10–15 сентября, не состоятся. От участия в них отказалась Сербия.
 
 
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В тактических учениях "Славянское братство", которые пройдут на полигоне Брестский в Западной Беларуси, Россию будут представлять подразделения псковского...
 
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