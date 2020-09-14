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В детском журнале напечатали сказку о похожем на Лукашенко Таракане Таракановиче, который любил командовать
Источник материала: Партизан
В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать". На этот курьез обратил внимание
Бросается внешнее сходство рисованного персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет издание.
Жители полянки, где происходят сказочные события рассказа, вывешивают транспарант "Таракан, уходи". В финале Таракана Таракановича съедает воробей.
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В детском журнале напечатали сказку о похожем на Лукашенко Таракане Таракановиче, который любил командовать
В №10 выходящего в России детского журнала "Ежик" напечатана история о Таракане Таракановиче, "который любил командовать и всех пугать". На этот курьез обратил...
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