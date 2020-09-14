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Задержанные журналисты провели ночь на Окрестина

14.09.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько журналистов задержали в Беларуси на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных в Минске фотографы Александр Васюкович и Владимир Гридин. Они провели ночь в изоляторе на Окрестина.

Задерживались днем в воскресенье и были отпущены журналисты телеканала "Белсат" и издания "Наша нiва" Артём Лява и Дмитрий Панковец, а также главный редактор dev.by Наталья Провалинская.

Как сообщалось, в белорусской столице и некоторых областных центрах прошли несанкционированные массовые мероприятия в воскресенье. В столице было задержано более 400 участников акции протеста.
 
Теги: Минск
 
 
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Несколько журналистов задержали в Беларуси на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр...
 
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