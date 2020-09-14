МВД сообщает о задержании более 400 человек только в Минске









"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.





В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.





"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.





Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила "Интерфаксу" об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции.





В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.