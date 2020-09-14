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МВД сообщает о задержании более 400 человек только в Минске

14.09.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Беларуси.



"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.

В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.

Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила "Интерфаксу" об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции.

В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.
 
Теги: Минск
 
 
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Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Беларуси.
 
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