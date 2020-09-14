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МВД сообщает о задержании более 400 человек только в Минске
Источник материала: Партизан
Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Беларуси.
"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.
В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.
"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.
Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила "Интерфаксу" об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции.
В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.
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Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске, сообщает МВД Беларуси.
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