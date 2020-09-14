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То жара, то холод. Погода в Витебске на неделе

14.09.2020 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода на этой сентябрьской неделе преподнесет сюрпризы: будет то жарко, как летом, то потом резко похолодает, предупреждает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник — до +18 градусов, облачно, ветрено.

Во вторник термометр покажет до +22 градусов, без осадков.

В среду будет тепло, как летом — +23…25°C. Солнечно.

А в четверг погода резко испортится: на термометре — до +15 градусов, возможен дождь. Сильный ветер — порывами до 20 метров в секунду.

В пятницу похолодает еще больше: до +13 градусов. Ветрено. Но в прогнозе хотя бы нет дождя.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Погода на неделе преподнесет сюрпризы: будет то жарко, как летом, то потом резко похолодает.
 
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