То жара, то холод. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Погода на этой сентябрьской неделе преподнесет сюрпризы: будет то жарко, как летом, то потом резко похолодает, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник — до +18 градусов, облачно, ветрено.

Во вторник термометр покажет до +22 градусов, без осадков.

В среду будет тепло, как летом — +23…25°C. Солнечно.

А в четверг погода резко испортится: на термометре — до +15 градусов, возможен дождь. Сильный ветер — порывами до 20 метров в секунду.

В пятницу похолодает еще больше: до +13 градусов. Ветрено. Но в прогнозе хотя бы нет дождя.

Хорошей недели, друзья!

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