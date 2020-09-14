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То жара, то холод. Погода в Витебске на неделе
Источник материала: Tut.by
Погода на этой сентябрьской неделе преподнесет сюрпризы: будет то жарко, как летом, то потом резко похолодает,
В понедельник — до +18 градусов, облачно, ветрено.
Во вторник термометр покажет до +22 градусов, без осадков.
В среду будет тепло, как летом — +23…25°C. Солнечно.
А в четверг погода резко испортится: на термометре — до +15 градусов, возможен дождь. Сильный ветер — порывами до 20 метров в секунду.
В пятницу похолодает еще больше: до +13 градусов. Ветрено. Но в прогнозе хотя бы нет дождя.
Хорошей недели, друзья!
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Погода на неделе преподнесет сюрпризы: будет то жарко, как летом, то потом резко похолодает.
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