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Тест для пары. Насколько вы хорошо знаете друг друга?

14.09.2020 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно встречаться полгода и знать друг о друге все, а можно прожить вместе много лет, но так и не знать о ее любимом пирожном. LADY составила список из десяти вопросов, на которые вам нужно ответить вместе со своей второй половинкой по раздельности о партнере и о себе — чтобы потом проверить, сколько у вас совпадений. Готовы узнать правду?


Фото: Pablo Heimplatz, unsplash.com

Тест носит исключительно развлекательный характер.

1. Что приготовите для любимого (любимой): чай или кофе?

2. Часть вашего тела, которую он (она) обожает — это…

3. Какое блюдо ваша половинка не любит больше всего?

4. Что порадует его (ее) утром?

5. Если бы вашему партнеру (партнерше) до конца жизни пришлось слушать только одну группу, это была бы…

6. Покупая гель для душа, он (она), скорее всего, выберет его с запахом…

7. В какую страну любимый (любимая) мечтает съездить?

8. Когда вы остаетесь наедине в свободное время, совместное любимое занятие — это…

9. Как зовут родителей вашей второй половинки?

10. Его (ее) самая большая мечта — это…

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Проверка для любимых. Но не относитесь к ней уж слишком серьезно.
 
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