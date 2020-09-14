Все, что происходит в интернете, остается в интернете. Как замести свой цифровой след

Источник материала: Onliner За почти два десятка лет активного пользования интернетом многие умудряются в нем наследить. И если еще лет 15 назад государству до интернета не было никакого дела, то сегодня виртуальная среда активно обрастает законами и нормами поведения, за нарушение которых вводится ответственность, а к данным пользователей проявляют интерес хакеры. Чтобы не преступить эти нормы или не стать жертвой киберпреступников, иногда бывает полезно вовсе исчезнуть из интернета. Рассказываем о том, как удалить свои цифровые следы.

За десятилетия люди обрастают огромным числом аккаунтов в различных сервисах, про многие забывают, но они продолжают хранить информацию о пользователе. А это может превратиться в потенциальную проблему. Сервисы и сайты регулярно взламывают, базы данных пользователей то и дело утекают в руки злоумышленников. Нелишним будет избавиться от того, чем вы уже не пользуетесь.

Сервисы и соцсети

Автоматических инструментов для удаления своих аккаунтов из сети нет. В ноябре 2016 года шведские разработчики Вилли Долбо и Линус Юннебак открыли сервис Deseat.me для людей, которые хотят «выпилиться» из интернета и используют функции автоматической регистрации с помощью аккаунтов Gmail или Outlook. Правда, работает этот сервис с Gmail-аккаунтами проблемно. Но ссылку на него все равно оставляем: вдруг заработает в будущем. Так что по большей части нам придется самостоятельно вспоминать, где мы логинились и оставляли личные данные.

Для начала стоит пройтись по личному почтовому ящику, который вы обычно указываете при регистрации. Все сайты отправляют письма с подтверждением регистрации на вашу электронную почту. В них обычно содержится слова registration, account и так далее. Облегчить задачу можно, вооружившись сервисом JustDelete.me .

Это база из сотен сервисов и ресурсов, которая ранжирует их по сложности удаления личного аккаунта. У некоторых это происходит «легко», у других, обозначенных черным цветом, удаление собственного аккаунта «невозможно».

Ориентируясь на этот список, вы можете освежить в памяти сервисы, в которых когда-то могли зарегистрироваться. Ссылки из JustDelete.me ведут прямиком на страницы с удалением аккаунтов. Например, деактивация аккаунта в сервисе для фотографов 500px происходит нажатием двух кнопок — и общедоступная информация о городе проживания, ссылке на Instagram, возрасте, имени и фамилии исчезает из общего доступа.





Конечно, не везде процесс удаления проходит так гладко. Всем известная соцсеть «ВКонтакте» также предлагает вариант удаления аккаунта всего в пару кликов, но само удаление происходит не мгновенно. Еще несколько недель есть возможность восстановить аккаунт, если хозяин вдруг передумает.

Ряд сайтов не дают возможности удалить учетную запись. В таком случае придется хитрить, подменять правдивую информацию ложной, а сам аккаунт стоит отвязать от личной почты и привязать к какому-нибудь новому электронному адресу. Тем самым снизится шанс того, что ваша основная почта засветится в хакерских базах украденных данных. А чем меньше она светится, тем меньше внимания ей уделяется.

Мессенджеры

Немало внимания уделяют безопасности разработчики популярных мессенджеров, в особенности набравшего в последнее время популярность Telegram. Там в разделе настроек, посвященных «конфиденциальности», можно задать период автоудаления аккаунта. Если за это время вы ни разу не заглянете в мессенджер, то ваш аккаунт вместе со всеми группами и сообщениями исчезнет.

Вручную удалить аккаунт Telegram здесь и сейчас можно по этой ссылке . Вводим свой номер телефона, получаем в мессенджере на телефоне или компьютере (неважно, где именно) код, вводим его на сайте и подтверждаем свое желание избавиться от аккаунта.

Чуть проще процедура удаления аккаунта Viber. Вам не придется переходить по ссылкам в браузере на специальную страницу, все выполняется прямиком из приложения. В «Настройках» находим пункт «Конфиденциальность», там — «Личные данные». В этом пункте меню можно либо запросить пакет данных о вас, которые собрал мессенджер (и этот пакет для вашего ознакомления станет доступен в течение двух недель), либо удалить все данные. В этом случае будут удалены имя пользователя и фото, информация из учетки, информация из соцсетей и так далее.





Если же просто почистить данные на серверах Viber кажется недостаточно радикальным шагом, то в меню настроек в разделе «Учетная запись» можно эту запись отключить. Тогда будут удалены список контактов и ваша регистрационная информация — в общем, произойдет полное удаление.

Примерно такой же алгоритм действий в случае с WhatsApp. В настройках ищем «Аккаунт», а там в самом низу нажимаем строчку «Удалить аккаунт». Доступ к этому аккаунту восстановить не удастся, хотя удаление данных и может занять до трех месяцев. Копия данных может храниться в системе резервного копирования на протяжении 90 дней. К тому же разработчики отмечают, что могут все равно хранить информацию про вас для «решения юридических вопросов или на случай нарушения условий использования или попыток предотвращения нанесения вреда» — что бы это ни значило.

Поисковики

Немаловажно пробить свою личную информацию в поисковых машинах — Google, «Яндекса» и Bing будет достаточно. Таким образом мне как-то довелось узнать, что мой пароль от древней почты на Rambler из нулевых оказался скомпрометирован и находился в общем доступе на нескольких полукриминальных форумах в базе таких же неудачников, что решили воспользоваться тем почтовым сервисом.

В первую очередь погуглите адрес своей почты. Неожиданно для себя я таким образом обнаружил оставленный лично комментарий в соцсети «ВКонтакте», в котором опубликовал свою актуальную почту в 2011 году для того, чтобы получить инвайт в «соцсеть будущего» Google+. Соцсети той и след простыл, а вот адрес почты оказался на виду у спам-ботов. К тому же благодаря этому комментарию легко было бы установить связь между конкретным человеком и его почтой.

Естественно, прогуглите свои имя и фамилию (как в кириллическом варианте, так и в написании латиницей). Это позволит отыскать страницы, где вы регистрировались, но про которые могли забыть. Полезно также будет пробить свои старые никнеймы. На древних форумах в профилях не стеснялись выкладывать свою дату рождения и ссылки на профили в допотопных мессенджерах или соцсетях.

Конечно же, пробейте свой актуальный номер телефона, притом в различных вариациях его написания: как в стандартной единой +375001234567, так и в «мелодичной» +375 00 123-45-67, с кодами, без кодов и так далее. Иногда свой номер телефона можно отыскать в каком-то старом объявлении об обмене стиральной доски на телефонный справочник.

Интернет в свое время начинался с анонимности, социальные сети ввели моду на открытость данных перед всем миром. История делает виток, и в моду снова входят анонимность и закрытость. Наиболее правильным поведением в сети становится то, которое в случае эксцессов не подарит злоумышленникам всю вашу подноготную.

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