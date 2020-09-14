Чемодан, вокзал, чужбина. Как и куда можно переехать из Беларуси прямо сейчас

Источник материала: Onliner Несмотря на стабильность, небывалый урожай и чистые улицы, которые по праву восхищают Маргариту Симоньян, за последние 5 недель многие белорусы, пожалуй, чаще прежнего задумывались о переезде за границу. Этот гайд для тех, кто пока не изучал вопрос в деталях. Рассказываем о несложных способах получить ВНЖ в ближайших странах-соседках.

Украина

Еще недавно мы завороженно следили за событиями в Украине и принимали у себя беженцев с востока, а сегодня некоторые белорусы сами не прочь переехать в Украину хотя бы на время. Во-первых, из-за отсутствия языкового барьера. Украинцы билингвы и вполне толерантны к русскоговорящим, да и белорусы без особых трудностей выучат украинский на базовом уровне. Во-вторых, для переезда в Украину не нужны такие весомые основания, как для эмиграции в большинство стран ЕС.





Работа. Право получить вид на жительство (ВНЖ) в Украине имеют специалисты и рабочие, которых остро не хватает в стране. Например, ученые, деятели культуры и айтишники.

По новым правилам любая украинская IT-компания может пригласить на работу белорусского специалиста без предварительных поисков соискателя на украинском рынке труда. Разрешение принять IT-белоруса на работу компания получит всего за 5—7 дней.

Кроме того, разрешение на работу может быть выдано и другим квалифицированным сотрудникам из Беларуси, которых нанимателю не удалось найти на украинском рынке труда. Правда, в Украине действуют квоты, по которым количество трудовых эмигрантов не должно превышать 5000 человек в год.





Родство. Еще один простой способ эмигрировать в Украину — воссоединиться с родственниками, которые там проживают. Кроме близких родственников (супруга(и), родителей, детей) подойдет родной брат или сестра, дедушка или бабушка, внук или внучка.

Релокейт или создание IT-бизнеса. Если у вас есть IT-стартап или вы готовы основать его в Украине, то переезд или релокейт будет для вас довольно простым. Чтобы его осуществить, нужно найти гражданина Украины, который выступит в роли директора компании, откроет юрлицо и возьмет на себя выполнение остальных бюрократических задач. Перевести сотрудников из Беларуси тоже будет довольно легко: для этого работодатель должен отправить в центр занятости пакет документов по каждому, кто у него трудоустроен.

Польша

Переезд в Польшу осложнен языковым барьером, и, тем не менее, многие белорусы успешно с ним справляются. Выучить язык для белорусов не составляет труда: во-первых, польский входит в славянскую языковую группу, а во-вторых, в Беларуси легко найти курсы польского языка или репетитора. С помощью YouTube его можно даже изучать бесплатно. Разговорный польский вполне реально освоить за год.





Основанием для переезда в Польшу очень часто служит карта поляка. Чтобы ее получить, нужно найти родственника, у которого в документах указана польская национальность.

Работа и бизнес. Если с родством не повезло, в Польше можно найти работу и попросить работодателя прислать приглашение, с которым можно будет получить рабочую визу. А можно открыть в Польше юрлицо (даже онлайн ) и оформить на себя приглашение от имени своей же компании. Под это приглашение выдается бесплатная деловая виза — за нее не нужно платить консульский сбор, но в то же время она дает право нахождения в Польше в течение 91 дня в году. Через три месяца пребывания в стране можно приобрести ВНЖ, который называется «карта побыту». Он стоит порядка $150 в эквиваленте и дает право проживания в Польше целых три года, но с еще одним условием: зарегистрированная фирма должна приносить хотя бы 200 евро ежемесячного дохода. Польские работодатели с удовольствием приглашают белорусов на работу. Только в 2017 году было зарегистрировано 58 046 таких заявок.





Образование. Самый простой способ попасть на учебу в Польше — полициальная школа. Обучение длится 1—2 года, и, помимо основной специальности, вас могут при желании обучить польскому языку. Для этого при школе организованы языковые курсы. Здесь, имея базовые знания, польский можно подтянуть до разговорного уровня.

Можно поступить и в польский вуз, и даже бесплатно, чем с удовольствием пользуются наши земляки. Каждый год порядка 6000 белорусов проходят такое обучение. Например, в престижном Варшавском университете можно получать знания не только на польском, но и на английском языке. Стоимость обучения — 3000 евро в год, но есть и бюджетные места для иностранцев. Всю процедуру поступления можно пройти онлайн.

Литва

Эта страна близка белорусам по ментальности и образу жизни, но довольно далека лингвистически. И этот языковой барьер сразу дает о себе знать: многие литовцы не разговаривают по-русски и даже не понимают его. При этом литовский относится к балтийской группе языков, то есть выучить его будет сложнее, чем польский и украинский. Тем не менее многие белорусы едут в Литву учиться и работать.





Работа. По литовским законам наниматель не может предложить работу иностранцу, если до этого он не сломал копья в поисках достойного соискателя среди литовцев. Вакансия должна целый месяц провисеть на литовской бирже труда, чтобы на нее смогли претендовать белорусы. Затем наниматель подает прошение на биржу труда о том, что хочет нанять иностранца. После этого вы подаете ходатайство о выдаче разрешения на работу и проживание в Литве. Разрешение на работу вы получите в течение двух месяцев, а временный ВНЖ — в течение полугода.

Учеба. В Литве много престижных вузов со скромной стоимостью обучения — от $500 до $2 тыс. в эквиваленте. Но в большинстве из них занятия идут на литовском. Высшее образование на русском языке можно получить лишь на филологических факультетах Вильнюсского университета и в Шяуляйском университете по специальности «русский язык и русская литература».

Латвия

Латвия — двуязычная страна, большинство ее жителей без труда говорят по-русски. Жители СНГ постоянно открывают там бизнес, и все это предельно упрощает процесс адаптации для эмигрантов. Еще одно несомненное преимущество Латвии — довольно дешевое жилье. Но для самого переезда нужны довольно веские основания либо большие деньги.





Учеба. В Латвии функционируют 59 университетов и колледжей. Часть программ преподают на английском или русском языке, а стоимость обучения составляет 2—3 тыс. евро в год. Но с трудоустройством после учебы могут возникнуть сложности.

Работа. В плане трудоустройства в Латвии те же правила, что и в Литве: наниматель может принять на работу иностранца, только если до этого целый месяц тщетно искал кандидата среди латышей. При этом в Латвии довольно высокая безработица — около 10%, поэтому конкурировать с латышами на рынке труда белорусам будет непросто.

Бизнес. Латвия с удовольствием принимает у себя бизнесменов, желающих открыть свое дело, но дело это должно быть настоящим и платить налоги в казну. Около половины фирм, открытых в последние годы в стране, приходится на эмигрантов. Один из наименее затратных вариантов бизнес-переезда в Латвию — основать компанию с любым уставным фондом, в качестве члена правления или наблюдательного совета получать заработную плату не ниже 1368 евро и иметь на личном счете не менее 17 184 евро. При таких условиях спустя 12 месяцев и уплаты 21 350 евро налогов в год можно получить ВНЖ.

Эстония

Несмотря на свою удаленность и отсутствие общих границ с Беларусью, в Эстонии есть целые регионы людей, свободно говорящих по-русски. По счастливой случайности в этих регионах есть выход к морю и очень дешевое жилье. Правда, экономически развитыми их не назовешь. Тем не менее есть два реальных способа переехать в Эстонию без знания эстонского языка.





Работа. Для того чтобы нанять на работу иностранца, эстонскому работодателю, существующему дольше 5 месяцев, нужно обосновать его необходимость. После этого заключить с иностранцем трудовой договор сроком от 1 года. И наконец, платить иностранцу не меньше 1300 евро в месяц.

Бизнес. Предпринимательство — самый популярный способ переезда в Эстонию. Порог вхождения в бизнес в стране очень низкий: можно открыть ООО, вложив 2500 евро в его уставный фонд. Однако открытия фирмы с минимальным уставным капиталом для получения ВНЖ недостаточно. Для этого нужно инвестировать не менее 65 000 евро в экономику страны, написать бизнес-план на 3 года вперед и создать рабочие места. «Ипэшникам» достаточно инвестировать в свою деятельность 16 000 евро, чтобы получить ВНЖ. Что приятно — таким предпринимателям ВНЖ дается сразу на 5 лет, а самим стартапам предоставляются солидные налоговые льготы.

Покупка жилья. Сама по себе покупка жилья в Эстонии не обеспечивает ВНЖ, но дает возможность оформить шенгенскую визу, позволяющую находиться в стране 3 месяца за полугодие. При необходимости визу можно продлять.