Лукашенко улетел в Сочи на переговоры с Путиным

Источник материала: Ежедневник

фото: sochi-news.net

Беседа с российским президентом запланирована в формате «один на один».

14 сентября начался визит Александра Лукашенко в Сочи. Здесь пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Встреча пройдет в узком формате – Путин и Лукашенко будут беседовать один на один.

Планируется обсуждение «перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематики союзных отношений», передает Белта . На повестке также международная проблематика и ситуация в регионе, «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Накануне СМИ со ссылкой на Blumberg сообщили об отношении властей России к протестам в Беларуси. Агентство, ссылаясь на информацию своих источников в Кремле, утверждает, что в России озадачены масштабами уличных акций в Беларуси, пишет РБ К. Однако Владимир Путин не верит, что власть в стране может смениться в результате народных волнений. Тем не менее, на фоне кризиса доверия народа к белорусским властям Россия будет поощрять возможные шаги Лукашенко по передаче власти.