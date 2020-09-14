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Лукашенко улетел в Сочи на переговоры с Путиным

14.09.2020 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sochi-news.net

Беседа с российским президентом запланирована в формате «один на один».

14 сентября начался визит Александра Лукашенко в Сочи. Здесь пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Встреча пройдет в узком формате – Путин и Лукашенко будут беседовать один на один.

Планируется обсуждение «перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематики союзных отношений», передает Белта. На повестке также международная проблематика и ситуация в регионе, «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Накануне СМИ со ссылкой на Blumberg сообщили об отношении властей России к протестам в Беларуси.  Агентство, ссылаясь на информацию своих источников в Кремле, утверждает, что в России озадачены масштабами уличных акций в Беларуси, пишет РБК. Однако Владимир Путин не верит, что власть в стране может смениться в результате народных волнений. Тем не менее, на фоне кризиса доверия народа к белорусским властям  Россия будет поощрять возможные шаги Лукашенко по передаче власти.

 
 
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Беседа с российским президентом запланирована в формате «один на один».
 
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