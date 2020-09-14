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Лукашенко улетел в Сочи на переговоры с Путиным
14.09.2020 09:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sochi-news.net
Беседа с российским президентом запланирована в формате «один на один».
14 сентября начался визит Александра Лукашенко в Сочи. Здесь пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Встреча пройдет в узком формате – Путин и Лукашенко будут беседовать один на один.
Планируется обсуждение «перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематики союзных отношений», передает
Накануне СМИ со ссылкой на Blumberg сообщили об отношении властей России к протестам в Беларуси. Агентство, ссылаясь на информацию своих источников в Кремле, утверждает, что в России озадачены масштабами уличных акций в Беларуси, пишет
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Беседа с российским президентом запланирована в формате «один на один».
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