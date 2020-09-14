ЦИП на Окрестина забили полностью

Из 110 койко-мест, отведенных для правонарушителей в изоляторе на Окрестина, заняты 109.

Как сообщил СТВ начальник ЦИП Евгений Шапетько, в основном там находятся задержанные участники акций протеста в столице.

Напомним, по данным правозащитников, накануне днем в Минске были задержаны почти 350 человек .

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