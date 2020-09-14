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ЦИП на Окрестина забили полностью
Источник материала: Навiны
Из 110 койко-мест, отведенных для правонарушителей в изоляторе на Окрестина, заняты 109.
Как сообщил СТВ начальник ЦИП Евгений Шапетько, в основном там находятся задержанные участники акций протеста в столице.
Напомним, по данным правозащитников, накануне днем в Минске были
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Из 110 койко-мест, отведенных для правонарушителей в изоляторе на Окрестина, заняты 109. Как сообщил СТВ начальник ЦИП Евгений Шапетько, в основном там находятся...
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