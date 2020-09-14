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Россия отправила в Беларусь 300 спецназовцев из дивизии, бойцы которой захватывали Крым

14.09.2020 09:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство обороны РФ в рамках совместных военных учений отправило в Беларусь около 300 военнослужащих.

Кроме спецназа на территорию Беларуси прибыло около 70 единиц техники, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», пишет DW.

Совместные учения белорусских и российских военных «Славянское братство» стартуют сегодня на полигоне «Брестский». Всего в маневрах будут участвовать более 800 военнослужащих и около 170 единиц техники.

Ранее сообщалось, что учение «проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран».

 
 
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Министерство обороны РФ в рамках совместных военных учений отправило в Беларусь около 300 военнослужащих.
 
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