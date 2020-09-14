ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тайная встреча: в Сочи Лукашенко встретится с Путиным — ни подписаний документов, ни пресс-конференций

14.09.2020 09:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Тайная встреча: в Сочи Лукашенко встретится с Путиным — ни подписаний документов, ни пресс-конференций

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по итогам встречи «ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано».

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, «визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Беларусь».

Песков отметил, что стороны обсудят «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества».

Читайте также:

 

Мы в соцсетях:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
МНС опровергло информацию о хакерской атаке на свои электронные сервисы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика