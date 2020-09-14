Тайная встреча: в Сочи Лукашенко встретится с Путиным — ни подписаний документов, ни пресс-конференций

Сегодня в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.





По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по итогам встречи «ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано».

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, «визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Беларусь».

Песков отметил, что стороны обсудят «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества».

Читайте также:

Мы в соцсетях: