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МНС РБ: Сайт работает, Кибер-партизаны: Найдены уязвимости

14.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Официальный сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы работают в штатном режиме, распространяемая информация о проблемах с доступом не соответствует действительности, сообщила пресс-служба МНС.

"Сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы для всех категорий плательщиков работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Накануне выходных хакеры из группы «Кипер-партизаны» предупредили Лукашенко, что если 13 сентября будет задержан хотя бы один участник Марша героев, то следующей целью хакерской атаки станет сайт МНС.

Вчера вечером, кибер-партизаны выложили скриншот якобы со взломанным сайтом МНС и опубликовали сообщение следующего содержания: «Мы лишь начали совершать атаку на сайт министерства по налогам и сборам, пока нашли незначительные уязвимости, которые помогут как минимум нарушить отчетные процедуры».

В понедельник утром кибер-партизаны выложили скрин-шот взломанного сайта Гомельского отделения БелТПП.

 
 
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Официальный сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы работают в штатном режиме, распространяемая информация о проблемах с доступом не...
 
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