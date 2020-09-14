|
Повар, продавец, медсестра… Какие кадры востребованы на рынке труда столицы
Источник материала: Партизан
По данным на 1 сентября, в службу занятости столицы нанимателями заявлено 18,2 тыс. вакансий. Об этом корреспонденту агентства
Из числа рабочих кадров наибольшим спросом пользуются повар (488), продавец (387), слесарь механосборочных работ (312), водитель автомобиля (294), штукатур (279), маляр (257), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (239), контролер-кассир (223), каменщик (218), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (217).
Среди вакансий для специалистов и служащих особенно востребованы медицинская сестра (883), врач-специалист (697), инженер (547), фельдшер (211), воспитатель (164), фармацевт (116), учитель (110), бухгалтер (105), менеджер (101).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на 1 сентября, в службу занятости столицы нанимателями заявлено 18,2 тыс. вакансий. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)