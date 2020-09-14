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Басков: Беларусь не планирует в одиночку проводить ЧМ по хоккею, но все необходимое для этого есть

14.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не рассматривает возможность самостоятельного проведения чемпионата мира по хоккею, однако все необходимое для этого у нее есть. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в эфире телеканала ОНТ.



Как уточнил глава федерации, Беларусь и Латвия уже начали совместную работу по организации грядущего мирового первенства.

— У нас хорошие контакты с латвийской федерацией хоккея, Международной федерацией хоккея, и сегодня предпосылок для того, чтобы не провести, на мой взгляд, один из лучших чемпионатов мира, у нас нет, — подчеркнул Басков.

При этом, по словам главы Федерации хоккея, Беларусь не рассматривает вариант проведения чемпионата мира в одиночку, однако обладает всем необходимым, чтобы сделать это самостоятельно.

— Безусловно, мы же понимаем, что, проведя такой замечательный чемпионат в 2014 году, нам хватит сил, мобилизации сил и инфраструктуры для того, чтобы провести этот чемпионат отдельно, — сказал Басков.

Напомним, что чемпионат должны проводить две страны - Беларусь и Латвия. Однако после поствыборных событий в Минске Латвия считает такой тандем невозможным. 
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не рассматривает возможность самостоятельного проведения чемпионата мира по хоккею, однако все необходимое для этого у нее есть. Об этом, как сообщает...
 
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