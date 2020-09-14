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Зюганов заявил, что идея об использовании мавзолея без Ленина - уголовно-наказуема

14.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КПРФ рассматривает как провокацию предложение Союза архитекторов России о конкурсе на концепцию ре-использования мавзолея Ленина, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.


Фото ТАСС

"На мой взгляд, это уголовно наказуемое предложение", - сказал Зюганов журналистам в воскресенье.

Он напомнил в этой связи, что в обновленной Конституции есть поправка о единой и неделимой истории нашей страны и на этом основании инициаторы идеи должны нести ответственность.

Также Зюганов отметил, что относится к такой идее "как к абсолютно циничной провокации".

По его словам, "такого рода предложение все равно, что бензином поливать горящий лес".

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию ре-использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей по ре-использованию мавзолея. Приём заявок продлится до 19 октября текущего года, а лучшие работы будут представлены 13 ноября.
 
 
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КПРФ рассматривает как провокацию предложение Союза архитекторов России о конкурсе на концепцию ре-использования мавзолея Ленина, заявил председатель ЦК КПРФ...
 
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