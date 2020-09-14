"Запах нового автомобиля" хотят запретить













Напомним, что британская фирма Autotrader разработала аромат, в котором сочетаются "нотки тонкой кожи и твердого воска". Его создатели считают, что именно так пахнет в салоне нового автомобиля. Стоимость 50-миллилитрового флакона равна £175 .





Теперь же, спустя время, обнаружено, что продукт причиняет вред здоровью человека. Характерный запах парфюма составляют восемь летучих органических соединений. Запрет введут из-за ужесточающихся во всем мире норм содержания в покрытиях и материалах летучих органических соединений, передает Autocar.





Коктейль ароматов, которые составляют ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол, может спровоцировать у многих людей головокружение, одышку, раздражение глаз, усталость и тошноту. Более того, ингредиенты не исчезают просто так, а, в зависимости от воздействия солнечного света, испаряются и снова поглощаются.





Решение принято после того, как свыше половины из 800 владельцев новых машин заявили, что чувствовали недомогание в салоне нового автомобиля. Опрос проводило Министерство транспорта Южной Кореи. Европейская экономическая комиссия планирует выпустить соответствующий закон.