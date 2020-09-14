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"Запах нового автомобиля" хотят запретить

14.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Запах нового автомобиля", выпущенный в Великобритании, планируют запретить. Причина кроется в опасном влиянии ингредиентов парфюма на здоровье человека.




Напомним, что британская фирма Autotrader разработала аромат, в котором сочетаются "нотки тонкой кожи и твердого воска". Его создатели считают, что именно так пахнет в салоне нового автомобиля. Стоимость 50-миллилитрового флакона равна £175 .

Теперь же, спустя время, обнаружено, что продукт причиняет вред здоровью человека. Характерный запах парфюма составляют восемь летучих органических соединений. Запрет введут из-за ужесточающихся во всем мире норм содержания в покрытиях и материалах летучих органических соединений, передает Autocar.

Коктейль ароматов, которые составляют ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол, может спровоцировать у многих людей головокружение, одышку, раздражение глаз,  усталость и тошноту. Более того, ингредиенты не исчезают просто так, а, в зависимости от воздействия солнечного света, испаряются и снова поглощаются.

Решение принято после того, как свыше половины из 800 владельцев новых машин заявили, что чувствовали недомогание в салоне нового автомобиля. Опрос проводило Министерство транспорта Южной Кореи. Европейская экономическая комиссия планирует выпустить соответствующий закон.
 
 
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"Запах нового автомобиля", выпущенный в Великобритании, планируют запретить. Причина кроется в опасном влиянии ингредиентов парфюма на здоровье человека.
 
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