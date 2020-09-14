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«Выйди посчитай!»: Протестующие пришли все-таки дошли до коттеджа Ермошиной

14.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Часть демонстрантов в воскресенье все-таки пришла «в гости» к главе Центризбиркома в Дроздах.

Они скандировали «Баба Лида, мы на чай!» и «Выйди посчитай!». Возле забора они оставили плакаты и символические подарки.








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Часть демонстрантов в воскресенье все-таки пришла «в гости» к главе Центризбиркома в Дроздах.
 
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