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«Выйди посчитай!»: Протестующие пришли все-таки дошли до коттеджа Ермошиной
Источник материала: Партизан
Часть демонстрантов в воскресенье все-таки пришла «в гости» к главе Центризбиркома в Дроздах.
Они скандировали «Баба Лида, мы на чай!» и «Выйди посчитай!». Возле забора они оставили плакаты и символические подарки.
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Часть демонстрантов в воскресенье все-таки пришла «в гости» к главе Центризбиркома в Дроздах.
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