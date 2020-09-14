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На трассе М1 в Ивацевичском районе VW насмерть сбил мужчину

14.09.2020 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Ивацевичском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла ночью 13 сентября. По предварительной информации, 23-летний водитель Volkswagen Polo ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и сбил 27-летнего мужчину, который шел по первой полосе движения.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер. Он не был обозначен световозвращаюшим элементом.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Он не был обозначен световозвращаюшим элементом.
 
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