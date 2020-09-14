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Новый кроссовер Maserati будет называться Grecale
Источник материала: Tut.by
Во время недавней презентации
Подробностей о новом «паркетнике» Maserati практически нет — итальянцы лишь обнародовали сильно затемненный тизер, на котором засветили силуэт будущей новинки. По предварительной информации, за основу Grecale будет взята заднеприводная платформа Giorgio, на которой, частности, построен кроссовер Alfa Romeo Stelvio на пару с седаном Giulia. К слову, ранее на улицах был замечен тестовый «мул» будущего кроссовера Maserati в кузове Stelvio.
Целиком Grecale будет рассекречен весной следующего года. Выпуск новинки освоят на предприятии концерна Fiat Chrysler в Кассино, где осуществляется производство Stelvio и Giulia. Одним из главных соперников Grecale, который будет позиционироваться на ступеньку ниже нынешнего
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Компания Maserati объявила имя своего второго кроссовера в производственной гамме. Машина будет называться Grecale - в честь северо-восточного средиземноморского ветра.
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