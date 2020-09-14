От макияжа до одежды. Гид по осенним трендам

Источник материала: Tut.by

Сентябрь — время тотального обновления гардероба. Вечерняя прохлада подсказывает, что пришла пора задуматься о покупке теплого пальто, а опадающая листва намекает, что гулять по ней комфортнее в модных туфлях. Но не спешите бежать в магазин за обновками: многие тренды этого сезона нам уже хорошо знакомы, а ультрамодные вещи найдутся практически в каждом шкафу.

Модные тенденции не возникают сами по себе. Они как лакмусовая бумажка отражают настроения общества, его боли и надежды. В 2020 году балом правят идеи сознательного потребления, женской силы и закрытости. Само понятие «модности» тоже претерпевает изменения. Сегодня появиться одетым с ног до головы в брендовые новинки стало признаком дурного вкуса. Модно быть одетым без помпы и к месту, не кичиться брендами и виртуозно играть с одеждой, сочетая разные цвета и фактуры.

Модникам не придётся полностью менять гардероб под сезонные веяния. Осенне-зимний гардероб 2020−2021 как плацдарм для творчества даёт возможность научиться носить старую одежду по-новому и персонализировать её, добавляя интересные детали. Помните: многие элементы гардероба никогда не выйдут из моды, а значит, пора провести ревизию шкафа и создать новые стильные образы на базе уже имеющихся вещей.

Тренды одежды

Силуэт

Пожалуй, единственный по-настоящему важный тренд осенне-зимнего сезона — изменившийся силуэт. На смену оверсайз приходят приталенные пальто, пиджаки и костюмы. На появление этой тенденции оказали влияние идеи феминизма. Быть женщиной — модно. Подчеркнутая талия в сочетании с жесткими фактурами костюмной ткани рассказывает историю новой «взрослой» женственности. Этот тренд — своеобразный отказ от наивной ванильности прошлых сезонов.

Любопытно, что этот тренд – первый в цепочке глобальных изменений женского образа. Следующим шагом станет проявление свободной сексуальности в образах дам 50+, но это уже совсем другая история.



Бархат и вельвет



Ликуйте те, кто купил бархатный жакет в 2015-м: история с мягкими фактурами повторяется. На сей раз на основе таких жакетов дизайнеры предлагают создавать комплекты в драматическом стиле или стиле бохо.

К знакомому сочетанию "бархат плюс шелк" добавилось еще несколько: комплекты, где этот материал встречается с кожей или костюмной тканью, будут особенно актуальными.

Бум платьев с бахромой захлестнул модные подиумы после выхода на экраны фильма «Великий Гетсби». Отголоски стилистики 20-х встречались в разных интерпретациях еще пару лет, пока окончательно не сошли на нет. Сейчас мы видим возвращение тенденции, но с небольшим отличием. В моде длинная шелковистая бахрома, а не короткая, которая господствовала в магазинах раньше. В носке длинная бахрома не очень удобна, зато смотрится празднично и необычно.

Пэчворк с кожаными вставками

Тренд на кожаные мозаики напоминает куртки и пальто начала 90-х. Привезенные в Беларусь из Турции или с Черкизовского рынка, такие вещи стоили дорого и были показателями статуса и достатка. Осенью-2020 такая вещь тоже способна многое рассказать о доходе владельца: тонкая работа с кожей всегда стоит дорого.



Трикотаж



Вязаные платья или мягкие костюмы – идеальный тренд для комфортной осени. Трикотажный тотал-лук спокойного цвета будет уместен и в офисе. Такие вещи можно сочетать с белыми рубашками и туфлями на каблуке.



Тренд на латексные вещи появился около двух лет назад и продержался совсем недолго. Сейчас у дизайнеров появилось второе дыхание, и этот материал вновь вернулся в мир глянца и гламура. В отличие от прошлого раза, когда из латекса делали в основном вещи облегающего силуэта, сегодня в моде объем. Из кожи и латекса делают кейпы, асимметричные блузки и всё еще легинсы.



Клетка и гусиная лапка

Принты этого сезона напоминают о стилистике Британии. Классическая клетка натуральных оттенков отлично смотрится в костюмах-двойках. Интересно, что в женских двойках брюки всё чаще заменяют юбки консервативного кроя.



Длинные перчатки

Все чаще можно встретить модные образы с перчатками. Распространению этого тренда поспособствовал COVID-19. Жизнь в мегаполисе заставляет тщательнее заботиться о гигиене, и перчатки становятся ежедневной необходимостью для жителей некоторых мегаполисов планеты. Мода быстро реагирует на изменившуюся повестку и создаёт тренд на стильные перчатки. В условиях белорусской осени тенденция может прижиться и остаться на пару сезонов.

Разрезы



Несмотря на надвигающиеся холода, разрезы на тёплой одежде – просто писк моды. Дизайнеры предлагают оголять бока, делая акцент на талии, или подчёркивать спину. Тенденция красивая, но не самая практичная.



Локальные тренды



Кроме общемировых тенденций иногда возникают и локальные. Например, в Беларуси появился тренд на сочетание красного и белого. Протестные настроения в обществе нашли выход в бело-красных платьях. Думаю, осенью на смену им придут шарфы, палантины и свитеры в цветах исторического флага.

Макияж

«Мыльные брови»

Тренд, который вряд ли оценит ваша бабушка. Пышные брови обрабатываются специальным средством, благодаря которому создается эффект уложенных бровей. Для повседневной носки тенденция вряд ли подходит, но на подиуме выглядит интересно.



Ультрасиние и желтые тени

Сделать модный макияж за две минуты теперь реально. Яркие тени можно наносить на веко пальцем. Чем неаккуратнее будет растушевка, тем лучше.



"Зацелованные губы"

Тренд пришел к нам из корейских музыкальных клипов и мультфильмов. На Востоке «зацелованные губы» элемент инфантильного стиля беби-долл. В Европе этот вариант макияжа пропустили через свою культурную повестку и убрали из него всю азиатскую няшность.

Такие губы будут смотреться трендово, если остальной макияж минималистичен. Никаких гипертрофированных кукольных глаз или девчачьего румянца с такими губами быть не может. Иначе — нестильно.

Какая осень без ярких помад? В этом сезоне в моде розовые и оранжевые оттенки. С последними будьте осторожны – цвет зубной эмали с такой помадой будет казаться значительно желтее.



Декор глаз

Стразы, перья и блестки – всё подойдет, чтобы сделать макияж необычным и ярким. Перед тем как клеить это великолепие на лицо, протестируйте клей на тыльной стороне запястья. Нет аллергии? Включайте воображение и творите красоту!



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