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Тим в пяти сетах обыграл Зверева и стал победителем US Open

14.09.2020 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США. Матч продолжался 4 часа и 5 минут.


Фото: Reuters

В финале турнира третья ракетка мира в пяти партиях переиграл Александра Зверева из Германии со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

У Тима восемь подач на вылет и столько же двойных ошибок, а также семь реализованных брейк-пойнтов из 13.

Зверев выполнил 15 эйсов, допустил 15 двойных ошибок и выиграл восемь брейков из 18.

Для Тима эта победа стала первой в карьере на турнирах серии «Большого шлема». В 2018 и 2019 годах он доходил до финалов Roland Garros, а в 2020 году играл в решающем матче Australian Open. Также в его активе 17 побед на турнирах АТР.

 
 
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