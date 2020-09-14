Тим в пяти сетах обыграл Зверева и стал победителем US Open

Источник материала: Tut.by

Австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США. Матч продолжался 4 часа и 5 минут.



Фото: Reuters

В финале турнира третья ракетка мира в пяти партиях переиграл Александра Зверева из Германии со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

У Тима восемь подач на вылет и столько же двойных ошибок, а также семь реализованных брейк-пойнтов из 13.

Зверев выполнил 15 эйсов, допустил 15 двойных ошибок и выиграл восемь брейков из 18.

Для Тима эта победа стала первой в карьере на турнирах серии «Большого шлема». В 2018 и 2019 годах он доходил до финалов Roland Garros, а в 2020 году играл в решающем матче Australian Open. Также в его активе 17 побед на турнирах АТР.