Возвращение в элиту: в чем главная победа Виктории Азаренко на US Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совсем немного не хватило белорусской теннисистке Виктории Азаренко, чтобы победить в финале Открытого чемпионата США. Она уступила японке Наоми Осаке. Но, как говорится, шороху Виктория навела. В полуфинале разгромила легендарную Серену Уильямс, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Победное возвращение Виктории Азаренко в элиту мирового тенниса. Она разгромила непобедимую Серену Уильямс.

«Это большая ежедневная работа, которую я проделала. Я нашла способ успокоиться. Я должна продолжать в том же духе. Я должна отдаваться. Я вытащила себя из большой ямы. Серена затащила меня туда в первом сете. Я рада, что смогла переломить ход игры», – подвела итог встречи Виктория.

В итоге Серена осталась без 24-го титула в турнирах Большого шлема, о котором так мечтала. Специально для этого чемпионата у себя дома она постелила точно такое же покрытие, как на US Ореn. В полуфинале этого турнира она не проигрывала с 2016 года.

«Я очень разочарована. Я старалась, сделала все, что могла. Она двигалась хорошо, играла хорошо. Она знает мою игру очень хорошо. У нас всегда были отличные поединки», – оценила результат Серена Уильямс.

Этот поединок назвали сражением мам. У обеих дома маленькие дети. После рождения дочери Олимпии Уильямс быстро пришла в форму и снова блистала на корте. Добралась до финала Уимблдона и заняла восьмую строчку мирового рейтинга.

Виктория Азаренко, родив сына Лео, долго не могла выйти на прежний уровень. Семейная драма: она рассталась с отцом ребенка хоккеистом Билли Маккигом. Начались тяжбы за право опеки над сыном. Бывший возлюбленный даже обвинял спортсменку в похищении ребенка. Сначала суд постановил, что семимесячного мальчика необходимо вернуть отцу в Лос-Анджелес. В итоге компромисс был найден, и сын остался с матерью. Длительные разбирательства в суде лишили теннисистку возможности участвовать в важнейших турнирах. Она уже подумывала закончить карьеру.

«Я прошла через многое в жизни. Иногда я думаю, почему. Думаю, что это сделает меня сильнее. Верю в это. Мне нужно немного терпения и поддержки. Я много работаю», – признавалась Виктория.

Уильямс и Азаренко встречались 24 раза. 19 побед на счету Серены. Ей 38. Виктория на семь лет младше. Она легче и на восемь сантиметров выше. Обе когда-то были первые ракетки мира. Серена – четырехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная победительница итогового чемпионата WТА. Скорость подачи – 206 километров в час. Сильнее только у мужчин. На счету Азаренко – одна золотая олимпийская медаль и две победы на турнирах серии Большого шлема.

Forbes оценивает состояние Уильямс в 225 миллионов долларов. У Виктории цифры куда скромнее. Да и призовые ее почти в три раза меньше. Легендарная Серена зарабатывает не только благодаря коронному удару слева. Она инвестирует в стартапы, снимается в кино и рекламе. В очереди к ней все ведущие производители спортивной одежды, а она раскручивает свой бренд. Да и подписчиков в Instagram у Сирены Уильямс в десятки раз больше, чем у Виктории Азаренко.

Но для сотен начинающих белорусских теннисистов Азаренко – лучшая. Карьеру она начинала в спортивном центре, куда не раз потом приезжала поделиться опытом.

«У нее хороший, прекрасный удар справа. Она плотно вкладывается и попадает. У нее хорошая стабильность», – считает воспитанница Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису Елизавета Савостьянова.

На первую тренировку семилетнюю Вику привела мама – методист в центре подготовки по теннису в Минске. В 15 лет благодаря спонсорам она переехала в испанскую Марбелью, в местную академию тенниса. Через год она уже в США. В 2007-м вошла в сотню лучших теннисисток мира. Триумфом Виктории стала победа на Australian Open в 2012 году. Тогда она разгромила Марию Шарапову. Впервые в истории белорусская теннисистка поднялась на первую строчку мирового рейтинга.

«Я хочу сказать огромное спасибо. Спасибо моей команде, спасибо моей семье. Вы верили в меня. Это заставило и меня поверить в то, что когда-то я смогу поцеловать этот трофей», – говорила тогда Виктория.

Поклонники до последнего верили: Виктория и на этот раз должна одержать верх. Однако японка Наоми Осака, тоже бывшая первая ракетка мира, в финале US Open оказалась сильнее.