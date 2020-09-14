Очевидцы: на проспекте Независимости сбили двух мотоциклистов

Источник материала: Onliner

На проспекте Независимости в районе жилого комплекса «Маяк-Минска» случилось ДТП. Как сообщает наш читатель, практически одновременно были сбиты два мотоциклиста. «Один человек оказался под машиной, его доставали все водители», — уточнил минчанин.

Минчанка Екатерина уверяет, что она с молодым человеком была свидетелем произошедшего: «Водитель, под чьей машиной оказался один из мотоциклистов, пытался пересечь на „розовый“ свет почти четыре полосы движения. Оба мотоциклиста двигались спокойно уже на загоревшийся зеленый сигнал светофора по проспекту. Я лично вызывала скорую помощь».





Также аварию видел Михаил. "Ехал сразу же за ними, в той же полосе, - рассказал автомобилист. - Мотоциклисты ехали на зеленый не спеша. С левой стороны явно на красный выехал автомобиль. Первый мотоциклист стал тормозить из-за чего мотоцикл стал переворачиваться, парень упал на асфальт и попал под машину, второго авто сбило, он отлетел в сторону. Все водители выбежали и приподняв машину откатили ее назад, так как мотоциклист оказался наполовину под машиной. Был среди водителей врач. Он спрашивал мотоциклиста, где болит, после этого его перевернули на спину. Второй мотоциклист поднялся самостоятельно и сидел какое-то время на островке безопасности".





По нашей информации, ДТП случилось около 20:40. Уже через несколько минут на месте была скорая помощь.

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(будет дополнено)