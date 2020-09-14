Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Источник материала: Onliner Пожарные машины высотного доступа — техника самой благородной из работ. Они нужны для спасения людей с высоты и тушения сложных пожаров. В современных белорусских реалиях у таких автомобилей появилась еще одна задача — снимать флаги. Тема широко освещалась в СМИ, но с упоминанием типов техники возникла большая путаница. Мы решили рассказать о тех машинах, которые минчане видели в своих дворах.

90-метровый подъемник Bronto

Итак, ту машину, которая работала 5 сентября в жилом комплексе «Каскад», правильно называть не краном, не лестницей, а коленчато-телескопическим подъемником. Его рабочая стрела состоит из нескольких выдвижных частей, а последняя, на которой закреплена люлька, может сгибаться подобно руке в локтевом суставе или ноге — в коленном. Рабочая площадка подъемника способна перемещаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад, а также вправо-влево. Наличие механизма «сгибания в колене» и есть конструктивный признак коленчатых подъемников.

Опытный оператор коленчатого подъемника способен подать люльку практически в любое труднодоступное место. Механизм поворота люльки в стороны только расширяет функционал. Это самый технически сложный и самый дорогой тип высотной спасательной техники. А Bronto Skylift F90 HLA — та самая машина, что приезжала в «Каскад», — 15 лет назад была самым совершенным пожарным подъемником мира. Но и сегодня по-прежнему входит в тройку лидеров.

АКТП-90 (Mercedes-Benz Actros 4150K/10×4/6/5100) Bronto Skylift F90 HLA — именно так звучит полное обозначение этого спецавтомобиля. Для простоты понимания сами спасатели называют его «90-метровым коленом» или «бронтозавром». Кстати, бронтозавр — официальная эмблема финской фирмы Bronto Skylift AB, которая изготовила эту машину. «Девяностометровик» появился в гамме у финнов в 2005 году.





Первый такой подъемник был построен для Пекина, второй — для Москвы. В Минске — экземпляр №13, изготовленный в 2007 году. То есть на тот момент, когда этот автомобиль купили для столицы Беларуси, далеко не каждый город мог похвастаться обладанием такой техникой.

Несмотря на эмблему и кабину Mercedes-Benz, шасси на самом деле — изделие специализированной фирмы Paul, которая с одобрения Mercedes-Benz строит на его агрегатах специфические штучные шасси. Bugatti Chiron — гораздо более массовая машина, чем шасси этого подъемника. Длина спецавтомобиля в транспортном положении — 15 м, высота — 4 м.





Вся система вместе с шасси и стрелой весит 48 т. Из них 33,5 т приходится на вес собственно подъемного оборудования. Сорок восемь тонн очень сложного «железа» нужны для того, чтобы поднять несколько человек на 90 м.





Естественно, управление компьютеризировано. Управляет всем один оператор, который располагается за пультом у поворотного основания всей конструкции.





Управлять можно и из люльки. Ее грузоподъемность — 400 кг, или 4 человека с полным снаряжением. На люльке установлен лафетный ствол, поскольку подъемник может не только поднимать людей, но и подавать воду на 90-метровую высоту.





У стрелы этого подъемника — аж 9 секций. Максимальная высота проведения работ — 90 м. Это уровень примерно 32-го этажа жилого здания. Максимальный боковой вылет — 29 м. И это очень крутой показатель. Время полного боевого развертывания и выдвижения корзины на максимальную высоту — 9 минут.





Стоимость этой машины космическая. Точная цена — коммерческая тайна поставщика, но это семизначная цифра. В евро.

50-метровый подъемник Bronto

Другой коленчатый подъемник Bronto, классом пониже, тоже был задействован в антифлаговых операциях. Именно о нем писали «Машина МЧС не сумела снять флаг на Кропоткина, 84. Лестнице не хватило высоты». Он же приезжал на вторую «спецоперацию» в ЖК «Каскад» вечером 10 сентября. Машина называется АПК-50 (МАЗ-6312C5) Bronto Skylift F51RLX.

Непосредственно подъемное оборудование изготовлено в Финляндии, но монтаж на шасси МАЗ осуществлялся белорусским партнером Bronto — борисовским СООО «Пожснаб». По конечному VIN-коду юридически это изделие «Пожснаба».

Машина очень свежая, 2018 года постройки. Приобретали ее для недавно открытой пожарной части в Каменной Горке.





Максимальная высота подъема здесь — 50 м. Это уровень 16-го этажа. Основная стрела дополнена лестницей, так что правильнее называть этот подъемник коленчато-телескопическим с лестницей.





Управление осуществляется двумя джойстиками. Перед оператором — экран компьютера, который контролирует все параметры подъема.





Люлька, как и у всех специальных пожарных подъемников, оснащена лафетным стволом. Этот подъемник также может подавать воду на высоту.





Возможность управления из люльки, естественно, тоже есть. Спасатель в люльке может либо действовать самостоятельно, либо корректировать действия основного оператора.





Когда с помощью этой машины не сняли флаг у дома на ул. Кропоткина, то дело было не в том, что «высоты не хватило». На самом деле высоты бы хватило. Но из-за архитектурно-планировочных особенностей дворового проезда недостаточно было места для правильного развертывания опор.

55-метровая автолестница Magirus

А этот автомобиль уже успел войти в историю и стать знаменитым. Во дворе между улицами Есенина и Алибегова сотрудник МЧС поднялся, чтобы снять флаг, но вместо этого только поправил его. Вечером того же дня к пожарной части №35 в Минске, к которой приписана эта машина, пришли люди, чтобы поблагодарить спасателя.

Участницей этой истории стала автолестница АЛ-55 (Iveco Trakker AD 260 T 35) Magirus FS 55 CS. Да, обозначения у таких автомобилей выглядят примерно как дворянские имена. Шасси Iveco Trakker AD 260 T 35 собрано в Испании, в Мадриде, на заводе Iveco Pegaso S.L. Это бывшая производственная площадка знаменитой испанской фирмы Pegaso, вошедшей в состав концерна Iveco. А сама лестница изготовлена и установлена на шасси в Германии на заводе Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH. Год выпуска — 2013-й. Общий вес снаряженного автомобиля — 25 т.





Вообще, Magirus — имя с более чем 150-летней историей, это невероятно уважаемый в мире производитель противопожарного оборудования. Когда-то компания делала и собственные знаменитые грузовики, но была поглощена концерном Iveco. Бренд Magirus — единственный из всех поглощенных Iveco, который новые итальянские хозяева оставили в обиходе. А оставили его именно из уважения и влиятельности марки в области пожарной спецтехники. Лестницы Magirus заслуженно считаются одними из лучших в мире.





Отличие лестницы от подъемника — в конструкции подъемных колен. У автолестницы они решетчатые, и по ним можно взобраться наверх. Одновременно могут подниматься сразу несколько человек.





На практике же руками и ногами по современным автолестницам спасатели не карабкаются. Для подъема используется раскладной лифт, который быстро ездит вверх-вниз, как по рельсам.





На вершине комплекта колен устанавливается компактная складная люлька.





В боевом положении она похожа на люльку коленчатого подъемника, только гораздо меньшую по размерам и грузоподъемности. И вариативность зоны маневрирования у нее отнюдь не столь велика, как у подъемников.





Но у автолестниц есть серьезное преимущество перед подъемниками — скорость подъема и опускания как самой стрелы, так и лифта.

На 55 метров такая автолестница выдвигается за 77 секунд, а лифт способен гонять вверх-вниз и доставлять спасенных людей с высоты на землю в режиме челнока очень быстро.

Подъемнику сопоставимой высоты для полного раскладывания нужно примерно в четыре раза больше времени.





У этой автолестницы есть система компьютерной стабилизации комплекта колен, встроенный насос и система пеносмешения, термокамера и фотокамера с передачей картинки на основной пульт управления или в штабной автомобиль. И это далеко не полный список уникального и отнюдь не дешевого оборудования автолестницы.





У коленчатых подъемников и автолестниц свои конструктивные преимущества и особенности тактического применения. На серьезных высотных пожарах обычно применяют оба типа высотных машин одновременно. Они дополняют друг друга, используя сильные стороны — каждая свои.

Что такое кран и автовышка

Необходимо все-таки объяснить, как не спутать коленчатый подъемник и автолестницу с краном и автовышкой. На самом деле все достаточно просто.

Подъемники ошибочно называют автовышками очень часто. Этим грешат даже некоторые производители высотной техники. Но есть вернейший из признаков — все автовышки имеют рабочее оборудование в виде телескопической мачты с люлькой наверху и используются только для вертикального подъема ремонтников, то есть рабочая площадка кроме как вверх-вниз в пространстве не перемещается, а следовательно, зона обслуживания крайне ограничена. В этом и заключается главное отличие автовышек от автоподъемников, и в этом же — главное преимущество последних. Однако автовышки конструктивно значительно проще автоподъемников, а следовательно, дешевле. К тому же есть такие виды работ, где маневренности автовышек вполне хватает. Речь, прежде всего, об обслуживании воздушных высоковольтных линий электропередач.





С краном все еще проще. Если у подъемной машины есть крюк и трос — значит, это автокран, машина для подъема на высоту грузов, а не людей. К некоторым моделям кранов можно прицепить люльку, чтобы поднимать на высоту людей, но есть множество нюансов. Подъем людей — не основная работа такого автомобиля. Снимать краном флаги тоже совершенно неудобно.





Почему для снятия флагов была задействована именно спецтехника МЧС? Все просто — ни у какой другой государственной структуры нет техники для доступа на такие высоты. Самые высокие подъемники коммунальщиков достанут максимум до 9-го этажа, а в среднем — до 5-го.





Возможности техники МЧС намного выше в прямом смысле слова. Техникой высотного доступа столичные спасатели оснащены прекрасно. Закуплены лучшие мировые образцы своих классов. Но и ресурс этой техники не бесконечен. Каждая спецмашина запрограммирована производителем пусть и на большое, но все же конечное количество циклов подъема и опускания. И если использовать этот ценный и недешевый ресурс для снятия флагов, то число подходов применения подъемников и автолестниц по прямому назначению сократится. А каждый такой подъем — это потенциальная спасенная жизнь. Другими словами, тратить ресурс этих машин на снятие флагов — это примерно как «айфоном» колоть орехи. С другой стороны, сейчас вокруг происходят и куда более странные вещи.