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Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

14.09.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пожарные машины высотного доступа — техника самой благородной из работ. Они нужны для спасения людей с высоты и тушения сложных пожаров. В современных белорусских реалиях у таких автомобилей появилась еще одна задача — снимать флаги. Тема широко освещалась в СМИ, но с упоминанием типов техники возникла большая путаница. Мы решили рассказать о тех машинах, которые минчане видели в своих дворах.

90-метровый подъемник Bronto

Итак, ту машину, которая работала 5 сентября в жилом комплексе «Каскад», правильно называть не краном, не лестницей, а коленчато-телескопическим подъемником. Его рабочая стрела состоит из нескольких выдвижных частей, а последняя, на которой закреплена люлька, может сгибаться подобно руке в локтевом суставе или ноге — в коленном. Рабочая площадка подъемника способна перемещаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад, а также вправо-влево. Наличие механизма «сгибания в колене» и есть конструктивный признак коленчатых подъемников.

Опытный оператор коленчатого подъемника способен подать люльку практически в любое труднодоступное место. Механизм поворота люльки в стороны только расширяет функционал. Это самый технически сложный и самый дорогой тип высотной спасательной техники. А Bronto Skylift F90 HLA — та самая машина, что приезжала в «Каскад», — 15 лет назад была самым совершенным пожарным подъемником мира. Но и сегодня по-прежнему входит в тройку лидеров.

АКТП-90 (Mercedes-Benz Actros 4150K/10×4/6/5100) Bronto Skylift F90 HLA — именно так звучит полное обозначение этого спецавтомобиля. Для простоты понимания сами спасатели называют его «90-метровым коленом» или «бронтозавром». Кстати, бронтозавр — официальная эмблема финской фирмы Bronto Skylift AB, которая изготовила эту машину. «Девяностометровик» появился в гамме у финнов в 2005 году.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Первый такой подъемник был построен для Пекина, второй — для Москвы. В Минске — экземпляр №13, изготовленный в 2007 году. То есть на тот момент, когда этот автомобиль купили для столицы Беларуси, далеко не каждый город мог похвастаться обладанием такой техникой.

Несмотря на эмблему и кабину Mercedes-Benz, шасси на самом деле — изделие специализированной фирмы Paul, которая с одобрения Mercedes-Benz строит на его агрегатах специфические штучные шасси. Bugatti Chiron — гораздо более массовая машина, чем шасси этого подъемника. Длина спецавтомобиля в транспортном положении — 15 м, высота — 4 м.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Вся система вместе с шасси и стрелой весит 48 т. Из них 33,5 т приходится на вес собственно подъемного оборудования. Сорок восемь тонн очень сложного «железа» нужны для того, чтобы поднять несколько человек на 90 м.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Естественно, управление компьютеризировано. Управляет всем один оператор, который располагается за пультом у поворотного основания всей конструкции.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Управлять можно и из люльки. Ее грузоподъемность — 400 кг, или 4 человека с полным снаряжением. На люльке установлен лафетный ствол, поскольку подъемник может не только поднимать людей, но и подавать воду на 90-метровую высоту.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

У стрелы этого подъемника — аж 9 секций. Максимальная высота проведения работ — 90 м. Это уровень примерно 32-го этажа жилого здания. Максимальный боковой вылет — 29 м. И это очень крутой показатель. Время полного боевого развертывания и выдвижения корзины на максимальную высоту — 9 минут.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Стоимость этой машины космическая. Точная цена — коммерческая тайна поставщика, но это семизначная цифра. В евро.

50-метровый подъемник Bronto

Другой коленчатый подъемник Bronto, классом пониже, тоже был задействован в антифлаговых операциях. Именно о нем писали «Машина МЧС не сумела снять флаг на Кропоткина, 84. Лестнице не хватило высоты». Он же приезжал на вторую «спецоперацию» в ЖК «Каскад» вечером 10 сентября. Машина называется АПК-50 (МАЗ-6312C5) Bronto Skylift F51RLX.

Непосредственно подъемное оборудование изготовлено в Финляндии, но монтаж на шасси МАЗ осуществлялся белорусским партнером Bronto — борисовским СООО «Пожснаб». По конечному VIN-коду юридически это изделие «Пожснаба».

Машина очень свежая, 2018 года постройки. Приобретали ее для недавно открытой пожарной части в Каменной Горке.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Максимальная высота подъема здесь — 50 м. Это уровень 16-го этажа. Основная стрела дополнена лестницей, так что правильнее называть этот подъемник коленчато-телескопическим с лестницей.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Управление осуществляется двумя джойстиками. Перед оператором — экран компьютера, который контролирует все параметры подъема.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Люлька, как и у всех специальных пожарных подъемников, оснащена лафетным стволом. Этот подъемник также может подавать воду на высоту.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Возможность управления из люльки, естественно, тоже есть. Спасатель в люльке может либо действовать самостоятельно, либо корректировать действия основного оператора.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Когда с помощью этой машины не сняли флаг у дома на ул. Кропоткина, то дело было не в том, что «высоты не хватило». На самом деле высоты бы хватило. Но из-за архитектурно-планировочных особенностей дворового проезда недостаточно было места для правильного развертывания опор.

55-метровая автолестница Magirus

А этот автомобиль уже успел войти в историю и стать знаменитым. Во дворе между улицами Есенина и Алибегова сотрудник МЧС поднялся, чтобы снять флаг, но вместо этого только поправил его. Вечером того же дня к пожарной части №35 в Минске, к которой приписана эта машина, пришли люди, чтобы поблагодарить спасателя.

Участницей этой истории стала автолестница АЛ-55 (Iveco Trakker AD 260 T 35) Magirus FS 55 CS. Да, обозначения у таких автомобилей выглядят примерно как дворянские имена. Шасси Iveco Trakker AD 260 T 35 собрано в Испании, в Мадриде, на заводе Iveco Pegaso S.L. Это бывшая производственная площадка знаменитой испанской фирмы Pegaso, вошедшей в состав концерна Iveco. А сама лестница изготовлена и установлена на шасси в Германии на заводе Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH. Год выпуска — 2013-й. Общий вес снаряженного автомобиля — 25 т.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Вообще, Magirus — имя с более чем 150-летней историей, это невероятно уважаемый в мире производитель противопожарного оборудования. Когда-то компания делала и собственные знаменитые грузовики, но была поглощена концерном Iveco. Бренд Magirus — единственный из всех поглощенных Iveco, который новые итальянские хозяева оставили в обиходе. А оставили его именно из уважения и влиятельности марки в области пожарной спецтехники. Лестницы Magirus заслуженно считаются одними из лучших в мире.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Отличие лестницы от подъемника — в конструкции подъемных колен. У автолестницы они решетчатые, и по ним можно взобраться наверх. Одновременно могут подниматься сразу несколько человек.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

На практике же руками и ногами по современным автолестницам спасатели не карабкаются. Для подъема используется раскладной лифт, который быстро ездит вверх-вниз, как по рельсам.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

На вершине комплекта колен устанавливается компактная складная люлька.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

В боевом положении она похожа на люльку коленчатого подъемника, только гораздо меньшую по размерам и грузоподъемности. И вариативность зоны маневрирования у нее отнюдь не столь велика, как у подъемников.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Но у автолестниц есть серьезное преимущество перед подъемниками — скорость подъема и опускания как самой стрелы, так и лифта.

На 55 метров такая автолестница выдвигается за 77 секунд, а лифт способен гонять вверх-вниз и доставлять спасенных людей с высоты на землю в режиме челнока очень быстро.

Подъемнику сопоставимой высоты для полного раскладывания нужно примерно в четыре раза больше времени.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

У этой автолестницы есть система компьютерной стабилизации комплекта колен, встроенный насос и система пеносмешения, термокамера и фотокамера с передачей картинки на основной пульт управления или в штабной автомобиль. И это далеко не полный список уникального и отнюдь не дешевого оборудования автолестницы.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

У коленчатых подъемников и автолестниц свои конструктивные преимущества и особенности тактического применения. На серьезных высотных пожарах обычно применяют оба типа высотных машин одновременно. Они дополняют друг друга, используя сильные стороны — каждая свои.

Что такое кран и автовышка

Необходимо все-таки объяснить, как не спутать коленчатый подъемник и автолестницу с краном и автовышкой. На самом деле все достаточно просто.

Подъемники ошибочно называют автовышками очень часто. Этим грешат даже некоторые производители высотной техники. Но есть вернейший из признаков — все автовышки имеют рабочее оборудование в виде телескопической мачты с люлькой наверху и используются только для вертикального подъема ремонтников, то есть рабочая площадка кроме как вверх-вниз в пространстве не перемещается, а следовательно, зона обслуживания крайне ограничена. В этом и заключается главное отличие автовышек от автоподъемников, и в этом же — главное преимущество последних. Однако автовышки конструктивно значительно проще автоподъемников, а следовательно, дешевле. К тому же есть такие виды работ, где маневренности автовышек вполне хватает. Речь, прежде всего, об обслуживании воздушных высоковольтных линий электропередач.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

С краном все еще проще. Если у подъемной машины есть крюк и трос — значит, это автокран, машина для подъема на высоту грузов, а не людей. К некоторым моделям кранов можно прицепить люльку, чтобы поднимать на высоту людей, но есть множество нюансов. Подъем людей — не основная работа такого автомобиля. Снимать краном флаги тоже совершенно неудобно.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Почему для снятия флагов была задействована именно спецтехника МЧС? Все просто — ни у какой другой государственной структуры нет техники для доступа на такие высоты. Самые высокие подъемники коммунальщиков достанут максимум до 9-го этажа, а в среднем — до 5-го.

Подъемник, лестница, кран или вышка? Разбираемся в особенностях высотной техники МЧС

Возможности техники МЧС намного выше в прямом смысле слова. Техникой высотного доступа столичные спасатели оснащены прекрасно. Закуплены лучшие мировые образцы своих классов. Но и ресурс этой техники не бесконечен. Каждая спецмашина запрограммирована производителем пусть и на большое, но все же конечное количество циклов подъема и опускания. И если использовать этот ценный и недешевый ресурс для снятия флагов, то число подходов применения подъемников и автолестниц по прямому назначению сократится. А каждый такой подъем — это потенциальная спасенная жизнь. Другими словами, тратить ресурс этих машин на снятие флагов — это примерно как «айфоном» колоть орехи. С другой стороны, сейчас вокруг происходят и куда более странные вещи.

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Теги: Минск
 
 
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Пожарные машины высотного доступа — техника самой благородной из работ. Они нужны для спасения людей с высоты и тушения сложных пожаров. В современных белорусских...
 
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