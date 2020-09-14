Десять задержанных в выходные журналистов остаются в изоляторах в ожидании судов

Задержанные в минувшие выходные в Беларуси 10 журналистов остаются в изоляторах в ожидании судов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Минске, по данным БАЖ, за решеткой остаются Екатерина Андреева, Максим Горченок, Александр Васюкович, Владимир Гридин, Егор Калягин; в Гомеле — Лариса Щирякова и Андрей Толчин; в Могилеве — Алесь Соболевскиий, в Витебске — Дмитрий Казакевич, в Боруйске — Александр Чигирь.

Также накануне в Минске были задержаны журналистка Татьяна Гаргалык, корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява (изъяты автомобиль, ноутбук и телефон), заместитель главного редактора сайта «Наша Ніва» Дмитрий Панковец и главный редактор сайта dev.by Наталья Провалинская. Все они были отпущены из милиции через несколько часов.

Напомним, по данным правозащитников, накануне днем в Минске были задержаны почти 350 человек .

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