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Белорусы в августе 2020 вывели из банков $624 млн., с начала года – $1,061 млрд.

14.09.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кампания гражданского протеста, частью которой стал вывод вкладов из банков, дала свои результаты уже в августе: только за один месяц население Беларуси вывело вклады на сумму в $624,3 млн.

При этом, отток срочных вкладов (досрочное снятие чревато потерей процентов) в августе составил $416,239 млн

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за август 2020 года снизился на $416,239 млн. или 7,48% и на 1 сентября 2020 года составил $5,146 млрд. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $1069,73 млн. или 17,219%, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем переводных вкладов населения в валюте в августе 2020 года снизился на $208,073 млн. или 13,51% и на 1 сентября 2020 года составил $1,331 млрд. С начала года объем переводных вкладов в валюте вырос на $9,203 млн. или 0,69%.

Общий объем валютных вкладов населения в августе 2020 года снизился на $624,3 млн. или 8,79% и на 1 сентября 2020 года составил $6,4776 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $1060,53 млн. или 14,06%.

Предыдущее сообщение базировалось на данных Нацбанка РБ о средней денежной массе.

 
 
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Кампания гражданского протеста, частью которой стал вывод вкладов из банков, дала свои результаты уже в августе: только за один месяц население Беларуси вывело...
 
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