Австрийский теннисист Тим стал чемпионом US Open-2020

Состоялся финальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США.





В нем встречались третья ракетка мира из Австрии Доминик Тим и Александр Зверев из Германии, который является седьмым номером рейтинга ATP.





Финал состоял из пяти сетов и завершился победой Тима - 2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.





Для Зверева это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере. Тим играл в четвертом финале и впервые в нем победил.



