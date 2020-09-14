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Австрийский теннисист Тим стал чемпионом US Open-2020

14.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финале австриец победил немца Александра Зверева.



Состоялся финальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США.

В нем встречались третья ракетка мира из Австрии Доминик Тим и Александр Зверев из Германии, который является седьмым номером рейтинга ATP.

Финал состоял из пяти сетов и завершился победой Тима - 2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Для Зверева это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере. Тим играл в четвертом финале и впервые в нем победил.
 
 
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В финале австриец победил немца Александра Зверева.
 
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