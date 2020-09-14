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Лукашенко потерял легитимность демократического общества - глава МИД Польши
Источник материала: Партизан
По словам польского министра, Лукашенко стал другим субъектом политики.
В Польше считают, что Лукашенко потерял легитимность / фото REUTERS
Действующая белорусская власть в лице Александра Лукашенко потеряла легитимность. Об этом заявил новоназначенный министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает
"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко как такового, который имеет легитимность от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики — ред.). Поэтому наша политика адресована белорусском обществу", - отметил он.
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По словам польского министра, Лукашенко стал другим субъектом политики.
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