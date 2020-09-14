ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко потерял легитимность демократического общества - глава МИД Польши

14.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам польского министра, Лукашенко стал другим субъектом политики.


В Польше считают, что Лукашенко потерял легитимность  / фото REUTERS

Действующая белорусская власть в лице Александра Лукашенко потеряла легитимность. Об этом заявил новоназначенный министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское радио"

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко как такового, который имеет легитимность от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики — ред.). Поэтому наша политика адресована белорусском обществу", - отметил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам польского министра, Лукашенко стал другим субъектом политики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роналду подарил возлюбленной самое дорогое обручальное кольцо в истории футбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика