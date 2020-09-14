Под Минском Citroen переехал лежащую на дороге женщину

Источник материала: Tut.by

Легковушка переехала лежащую на дороге женщину в Минском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 12 сентября, около 06.00. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Citroen двигался по трассе Сухорукие — кладбище «Колодищи» и совершил наезд на 61-летнюю минчанку, которая лежала на проезжей части.

В результате ДТП женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла.