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Владелец TikTok отказался продавать сервис Microsoft. СМИ: о сделке договорились с Oracle
Источник материала: Tut.by
Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказалась продать сервис Microsoft,
В заявлении Microsoft говорится: «Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и отвечало бы интересам по защите национальной безопасности». В компании заверили, что внесли бы «значительные изменения», чтобы соответствовать стандартам безопасности и борьбы с дезинформацией.
О причинах отказа ByteDance продать TikTok не сообщается. По данным Reuters, владелец сервиса отменил его продажу из-за нового китайского закона по контролю за экспортом технологий. Reuters утверждает, что Китай «предпочел бы закрыть TikTok в США, а не допускать его принудительную продажу».
Oracle же должен стать «технологическим партнером» ByteDance, который станет управлять пользовательскими данными TikTok в США. То есть о прямой продаже речи не идёт, пишет WSJ. Один из источников Reuters при этом утверждает, что также ведутся переговоры о покупке доли в операциях TikTok в Соединённых Штатах. Официально эту сделку не комментировали.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал
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В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания.
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