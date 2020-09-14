Владелец TikTok отказался продавать сервис Microsoft. СМИ: о сделке договорились с Oracle

Источник материала: Tut.by

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказалась продать сервис Microsoft, говорится в блоге американской корпорации. Источники Associated Press , Reuters , а позже Financial Times и The Wall Street Journal сообщили, что вместо этого владелец TikTok договорился о сделке с Oracle. Это передает TJournal .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kon Karampelas / Unsplash

В заявлении Microsoft говорится: «Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и отвечало бы интересам по защите национальной безопасности». В компании заверили, что внесли бы «значительные изменения», чтобы соответствовать стандартам безопасности и борьбы с дезинформацией.

О причинах отказа ByteDance продать TikTok не сообщается. По данным Reuters, владелец сервиса отменил его продажу из-за нового китайского закона по контролю за экспортом технологий. Reuters утверждает, что Китай «предпочел бы закрыть TikTok в США, а не допускать его принудительную продажу».

Oracle же должен стать «технологическим партнером» ByteDance, который станет управлять пользовательскими данными TikTok в США. То есть о прямой продаже речи не идёт, пишет WSJ. Один из источников Reuters при этом утверждает, что также ведутся переговоры о покупке доли в операциях TikTok в Соединённых Штатах. Официально эту сделку не комментировали.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ , который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединенных Штатов.