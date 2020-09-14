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Владелец TikTok отказался продавать сервис Microsoft. СМИ: о сделке договорились с Oracle

14.09.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказалась продать сервис Microsoft, говорится в блоге американской корпорации. Источники Associated Press, Reuters, а позже Financial Times и The Wall Street Journal сообщили, что вместо этого владелец TikTok договорился о сделке с Oracle. Это передает TJournal.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kon Karampelas / Unsplash

В заявлении Microsoft говорится: «Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и отвечало бы интересам по защите национальной безопасности». В компании заверили, что внесли бы «значительные изменения», чтобы соответствовать стандартам безопасности и борьбы с дезинформацией.

О причинах отказа ByteDance продать TikTok не сообщается. По данным Reuters, владелец сервиса отменил его продажу из-за нового китайского закона по контролю за экспортом технологий. Reuters утверждает, что Китай «предпочел бы закрыть TikTok в США, а не допускать его принудительную продажу».

Oracle же должен стать «технологическим партнером» ByteDance, который станет управлять пользовательскими данными TikTok в США. То есть о прямой продаже речи не идёт, пишет WSJ. Один из источников Reuters при этом утверждает, что также ведутся переговоры о покупке доли в операциях TikTok в Соединённых Штатах. Официально эту сделку не комментировали.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединенных Штатов.

 
 
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В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания.
 
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