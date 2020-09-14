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Сделка по продаже Microsoft сервиса TikTok сорвалась

14.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft сообщила о прекращении переговоров с китайской корпорацией ByteDance о продаже TikTok: владельца сервиса не устроили условия сделки. Переговоры с другими покупателями продолжаются.

В Microsoft уверены, что были предложены хорошие условия, в первую очередь — для защиты пользовательских данных. Это предполагало изменения в работе TikTok, которые должны были повысить стандарты в области безопасности, приватности и борьбе с фейками.

Сделка предполагала продажу прав на управление и развитие TikTok лишь в некоторых регионах: США, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

При этом другой потенциальный покупатель TikTok, американская Oracle, якобы продолжает переговоры с ByteDance.

Ранее Дональд Трамп выдвинул требование: либо TikTok будет продана какой-либо американской компании до 15 сентября, либо сервис прекращает деятельность на территории США. Позже президент Соединенных Штатов сдвинул ультиматум на 12 ноября.

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Microsoft сообщила о прекращении переговоров с китайской корпорацией ByteDance о продаже TikTok: владельца сервиса не устроили условия сделки. Переговоры с другими...
 
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