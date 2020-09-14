Парковка у ProStore на Дзержинского станет платной. Уже завтра

Источник материала: Onliner

Парковку у гипермаркета неподалеку от пересечения МКАД и пр. Дзержинского уже давно многие автомобилисты воспринимают как перехватывающую. Это первая крупная стоянка на въезде в город со стороны трассы Р1 и брестского направления, к тому же неподалеку станция метро. Сегодня в ProStore сообщили, что правила парковки изменяются.

«Изменения в работе парковки на территории гипермаркета на проспекте Дзержинского, 126 вступают в силу с 15 сентября 2020 года, — предупредили в отделе маркетинга сети ProStore. — На паркинге установлена пропускная система и время бесплатной парковки отныне ограничено:

• парковка с 8:00 до 24:00: первые два часа — бесплатно, каждый последующий час — 2 рубля;

• парковка с 24:00 до 8:00: первые два часа — бесплатно, оставшееся время — 3 рубля;

• для покупателей гипермаркета ProStore, осуществивших покупку одним чеком на сумму от 50 и более рублей, стоимость парковки за сутки, соответствующие дате в чеке, не взимается».

Сообщается, что оплатить парковку можно с помощью терминалов на территории паркинга, а также с помощью мобильного приложения aisDrive. С публичным договором оферты можно ознакомиться здесь .

Те водители, которые оставили машины на парковке до 15 сентября, смогут беспрепятственно выехать без взимания платы, заверили в ProStore. По всем вопросам автовладельцы могут обратиться по номеру диспетчерской автоматизированной парковки: +375 33 3-400-133.

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