ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парковка у ProStore на Дзержинского станет платной. Уже завтра

14.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Парковку у гипермаркета неподалеку от пересечения МКАД и пр. Дзержинского уже давно многие автомобилисты воспринимают как перехватывающую. Это первая крупная стоянка на въезде в город со стороны трассы Р1 и брестского направления, к тому же неподалеку станция метро. Сегодня в ProStore сообщили, что правила парковки изменяются.

«Изменения в работе парковки на территории гипермаркета на проспекте Дзержинского, 126 вступают в силу с 15 сентября 2020 года, — предупредили в отделе маркетинга сети ProStore. — На паркинге установлена пропускная система и время бесплатной парковки отныне ограничено:

• парковка с 8:00 до 24:00: первые два часа — бесплатно, каждый последующий час — 2 рубля;
• парковка с 24:00 до 8:00: первые два часа — бесплатно, оставшееся время — 3 рубля;
• для покупателей гипермаркета ProStore, осуществивших покупку одним чеком на сумму от 50 и более рублей, стоимость парковки за сутки, соответствующие дате в чеке, не взимается».

Сообщается, что оплатить парковку можно с помощью терминалов на территории паркинга, а также с помощью мобильного приложения aisDrive. С публичным договором оферты можно ознакомиться здесь.

Те водители, которые оставили машины на парковке до 15 сентября, смогут беспрепятственно выехать без взимания платы, заверили в ProStore. По всем вопросам автовладельцы могут обратиться по номеру диспетчерской автоматизированной парковки: +375 33 3-400-133.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парковку у гипермаркета неподалеку от пересечения МКАД и пр. Дзержинского уже давно многие автомобилисты воспринимают как перехватывающую. Это первая крупная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы в августе 2020 вывели из банков $624 млн., с начала года – $1,061 млрд.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика