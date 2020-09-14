На месте гибели Александра Тарайковского коммунальщики регулярно засыпают тротуар солью. Минчане требуют разобраться

Источник материала: Onliner

10 августа возле станции метро «Пушкинская» погиб участник акции протеста Александр Тарайковский. Вскоре после случившегося на тротуаре появился стихийный мемориал, к которому неравнодушные несли цветы, игрушки и плакаты, а рядом появилась большая надпись «Не забудзем!». Тысячи человек решили почтить память белоруса, однако через несколько дней коммунальщики ликвидировали мемориал. Теперь же на сайте petitions.by появилась информация о том, что место, где была сделана надпись, регулярно засыпается солью. Минчане просят дать правовую оценку таким действиям.

«Сотрудники ГПО „Горремавтодор Мингорисполкома“ каждый день — 2, 3 и 4 сентября 2020 года при помощи техники Горремавтодора высыпают гору соли (принадлежащей, по нашим данным, Горремавтодору) на тротуар возле станции метро «Пушкинская». Данное действие, полагаем, вредит экологии района, отравляет растущий рядом газон и нарушает пп. 4.3 п. 4 Правил благоустройства и содержания города Минска.

В соответствии со ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях незаконные повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах, — влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до трехсот базовых величин», — пишут составители петиции и просят привлечь виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности. На данный момент обращение подписали чуть больше тысячи человек. По окончании сбора подписей петиция будет направлена в Мингорисполком и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.