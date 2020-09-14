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Учения "Славянское братство" начинаются в Беларуси сегодня

14.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Совместные тактические учения "Славянское братство" стартуют в Беларуси в понедельник, сообщает Sputnik.

Еще в начале сентября Минобороны Беларуси сообщало, что в учениях "Славянское барство" помимо белорусов примут участие военнослужащие из России и Сербии. Однако 9 сентября сербская сторона объявила мораторий на полгода на участие в любых военных учениях, поэтому представители этой страны участвовать в учениях в Беларуси не будут. При этом официальный отказ от участия Минск не получал.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Несмотря на это учения "Славянское братство-2020" состоятся. Они будут проходить на полигоне "Брестский" с 14 по 25 сентября. В них будут задействованы около 1,5 тысяч военнослужащих из Беларуси и России. От РФ примут участие  300 военных специалистов и около 70 единиц техники. После завершения маневров российские военные вернутся в пункт постоянной дислокации на территории РФ.

В этом году одной из основных задач учений станет боевое слаживание подразделений ВДВ обеих стран при выполнении тактических задач.

Напомним, международные тактические учения "Славянское братство" проходят ежегодно с 2015 года. Маневры проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц: Беларуси, России или Сербии. Так, в 2019-м они проходили в Сербии, а в 2018-м - в России.

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Теги: Минск
 
 
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Планировалось, что в учениях примут участие военнослужащие Беларуси, России и Сербии, однако сербская сторона отказалась от участия в них.
 
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