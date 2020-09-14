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Изолятор на Окрестина заполнен почти на 100 процентов

14.09.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ctv.by

Об этом рассказал начальник центра изоляции майор Евгений Шапетько во время «экскурсии» по ЦИП, организованной для Столичного телевидения.

В сюжете на СТВ Шапетько рассказал и показал, в каких условиях содержатся попавшие в изолятор граждане. По словам майора, заполняемость изолятора в последний месяц составляет 90-100%. Основная масса  – это люди, задержанные на акциях протеста.

Майор провел для телеканала «экскурсию» по ЦИП – видимо, призванную развенчать мифы об изоляторе как о месте, «которым пугают детей».  

«Те минимальные требования, которые законодательство предъявляет к подобного рода помещениям, обеспечены», - подчеркнул начальник ЦИП, продемонстрировав кровати, обогреватели (работают в зимнее время), краны с горячей и холодной водой и санузлы. «Конечно, это все при приеме лиц дополняется средствами личной гигиены, постельным бельем. Допускается наличие их личных вещей, в том числе постельных принадлежностей», - пояснил начальник изолятора.

По словам майора, задержанные питаются три раза в день. Едой изолятор снабжает столовая завода «Горизонт». Меню, по определению Шапетько, «нетюремное»: были перечислены, в частности, котлеты рыбные и мясные, макароны, борщ, гречка, хлеб.

В изоляторе есть круглосуточный доступ к медицинской помощи, подчеркнул начальник ЦИП. В арсенале изолятора есть, в частности, дефибриллятор и томограф.

«Для того, чтобы у задержанных была возможность подышать воздухом, заняться гимнастикой или покурить, созданы вот такие прогулочные дворы», - заявил также майор, продемонстрировав площадку у изолятора.

Напомним, что в дни массовых задержаний после президентских выборов вышедшие с Окрестина люди рассказывали, что в камеры, рассчитанные на нескольких человек, помещались десятки задержанных. Те, кому не хватало места, содержались в том самом «прогулочном» дворе изолятора, где, по свидетельству очевидцев и задержанных, людей жестоко избивали.

Эти факты в сюжете СТВ опроверг милиционер, который дежурил на Окрестина 9-10 сентября. По его словам, в изоляторе «никого не били».

Начальник ЦИП, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря не переполненность изолятора в первые дни протестов, ни одной смерти на его территории допущено не было.








 
 
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Об этом рассказал начальник центра изоляции майор Евгений Шапетько во время «экскурсии» по ЦИП, организованной для Столичного телевидения.
 
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