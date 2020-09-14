Белорусы мира призвали россиян “поддержать народ, а не диктатора”

Источник материала: Ежедневник

В минувшие выходные международная диаспора белорусов провела пикеты и марши у посольств Российской Федерации по всему миру с призывом к россиянам “поддержать народ, а не диктатора”.

Акция, приуроченная к визиту нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи, прошла в Вильнюсе, Таллинне, Варшаве, Гааге, Гётеборге, Париже, Валенсии, Лондоне, Оттаве и Торонто, Сиднее и Канберре. В понедельник аналогичная акция состоится в Мюнхене.

“Мы призываем Российскую Федерацию услышать голос народа Беларуси и присоединиться к нашим усилиям построить крепкие соседские отношения, основанные на взаимном уважении. Мы призываем поддержать народ Беларуси, а не усилия Лукашенко удержаться у власти путем насилия и кровопролития!”, - с таким обращением к россиянам и российскому послу выступили белорусы Лондона, вышедшие на пикет еще в пятницу.

В Париже французские белорусы вышли к диппредставительству с плакатами “За вашу и нашу свободу”, “Народ России, мы за дружбу без принуждения”, и другими. “После выборов репрессии в Беларуси были вопиюще, демонстративно жестокими, и мы испытали шок, оказались неспособны поверить, что власть пошла на такое”, - отметил организатор акции во французской столице Дмитрий Родин.

В Москве белорусы по традиции пикетировали посольство Республики Беларусь на Маросейке. “Беларусь и Россия действительно являются братскими народами, и мы последовательно выступаем за равноправные дружественные отношения с Москвой, - подчеркнул пресс-секретарь Фонда солидарности белорусов Bysol Евгений Медведев. - К сожалению, российские власти склоняются к тому, чтобы поддержать Лукашенко медийно, финансово и даже силовыми органами, но мы считает такое решение глубоко ошибочным: уход Лукашенко со всех постов - вопрос времени, он уже является “политическим трупом” и в глазах мировой общественности, и в глазах рядовых белорусов. России стоит задуматься об организации переговоров и поддержке мирного транзита власти от Лукашенко к законно избранному президенту Светлане Тихановской, ведь в этом случае Москва получит единодушное одобрение со стороны граждан нашей страны”.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа, но окончательные итоги, предполагающие публикацию данных по всем избирательных участкам, так и не были подведены. Согласно версии ЦИК Беларуси, Лукашенко победил, набрав более чем 80% голосов избирателей, однако данные независимых экзит-поллов полностью опровергают указанные результаты, а многочисленные нарушения, зафиксированные наблюдателями, и последовавшие репрессии, запечатленные белорусскими и мировыми СМИ, наглядно свидетельствуют о незаконном удержании власти режимом Лукашенко. Народ Беларуси требует отставки узурпатора, освобождения всех политических заключенных, назначения Светланы Тихановской новым президентом и проведения досрочных президентских выборов.