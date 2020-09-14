Как белорусы выносили миллиарды с депозитов в августе. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

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По данным Нацбанка за август белорусы вынесли из банковской системы 975,4 млн рублей в рублевых депозитах и по карт-счетам. Из них 270,8 млн рублей – это срочные вклады, остальные средства – деньги на карт-счетах и вкладах до востребования. Подверглись урезанию и валютные вклады – их сняли на сумму $624,3 млн. Примечательно, что благодаря безотзывным вкладам, скорость оттока средств по срочным депозитам в два-три раза меньше, чем по карт-счетам и вкладам, которые можно забрать сразу. Если по первым уменьшение находится в районе 5-9% за месяц, то по вторым падение достигает 21%.