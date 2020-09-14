Переговоры Лукашенко с Путиным в Сочи пройдут в формате «один на один»

В Сочи 14 сентября состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один», сообщает пресс-служба Лукашенко.



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«Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», — говорится в сообщении.