|
Переговоры Лукашенко с Путиным в Сочи пройдут в формате «один на один»
Источник материала: Навiны
В Сочи 14 сентября состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один», сообщает пресс-служба Лукашенко.
«Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сочи 14 сентября состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один», сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)