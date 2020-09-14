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Доллар продолжает падать
Источник материала: Навiны
Первые торги недели на Белорусской валютно-фондовой биржи открылись с очередного падения американской валюты.
По данным на 10:15 доллар теряет еще 0,0082 пункта и торгуется на уровне 2,591 белорусского рубля.
Российский рубль демонстрирует рост на 0,0027 пункта — 3,4735 белорусского рубля за 100 российских.
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Первые торги недели на Белорусской валютно-фондовой биржи открылись с очередного падения американской валюты. По данным на 10:15 доллар теряет еще 0,0082 пункта и...
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