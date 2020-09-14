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Азаренко поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA

14.09.2020 11:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выход в финал Открытого чемпионата США позволил экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко подняться сразу 13 ступенек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Азаренко поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA
Фото из микроблога US Open

Белоруски находятся на следующих местах (в первой сотне) в обновленной табели о рангах:

12. Арина Соболенко;

14. Виктория Азаренко;

95. Александра Саснович.

Топ-10 мирового женского тенниса выглядит так:

  1. Эшли Барти (Австралия);
  2. Симона Халеп (Румыния);
  3. Наоми Осака (Япония);
  4. Каролина Плишкова (Чехия);
  5. Софья Кенин (США);
  6. Элина Свитолина (Украина);
  7. Бьянка Андрееску (Канада);
  8. Кики Бертенс (Нидерланды);
  9. Серена Уильямс (США);
  10. Белинда Бенчич (Швейцария).
 
 
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Выход в финал Открытого чемпионата США позволил экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко подняться сразу 13 ступенек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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