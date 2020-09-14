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Азаренко поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA
Источник материала: Навiны
Выход в финал Открытого чемпионата США позволил экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко подняться сразу 13 ступенек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Белоруски находятся на следующих местах (в первой сотне) в обновленной табели о рангах:
12. Арина Соболенко;
14. Виктория Азаренко;
95. Александра Саснович.
Топ-10 мирового женского тенниса выглядит так:
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Выход в финал Открытого чемпионата США позволил экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко подняться сразу 13 ступенек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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