Увидеть БЧБ и послушать «Перемен» Цоя можно было утром 14 сентября на официальном сайте Гомельского отделения ТПП













Утром 14 сентября сайт Гомельской Торгово-промышленной палаты выглядел не так как обычно. Он был с приветом. Судя по размещенному тексту, его передали кибер-партизаны.





На сайт также был вставлен видеоролик с песней Виктора Цоя «Перемен» – именно она стала гимном протестов, которые начались в Беларуси еще во время президентской кампании. Над роликом красовался бело-красно-белый флаг.





Сейчас сайт недоступен – он отключен администратором сервера.







