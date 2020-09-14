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Увидеть БЧБ и послушать «Перемен» Цоя можно было утром 14 сентября на официальном сайте Гомельского отделения ТПП
Источник материала: Партизан
Такой привет передали Гомелю кибер-партизаны. Сейчас сайт Гомельского отделения Торгово-промышленной палаты отключен администратором сервера.
Утром 14 сентября сайт Гомельской Торгово-промышленной палаты выглядел не так как обычно. Он был с приветом. Судя по размещенному тексту, его передали кибер-партизаны.
На сайт также был вставлен видеоролик с песней Виктора Цоя «Перемен» – именно она стала гимном протестов, которые начались в Беларуси еще во время президентской кампании. Над роликом красовался бело-красно-белый флаг.
Сейчас сайт недоступен – он отключен администратором сервера.
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Увидеть БЧБ и послушать «Перемен» Цоя можно было утром 14 сентября на официальном сайте Гомельского отделения ТПП
Такой привет передали Гомелю кибер-партизаны. Сейчас сайт Гомельского отделения Торгово-промышленной палаты отключен администратором сервера.
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