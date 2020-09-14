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Дмитрий Басков: мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно
Источник материала: Партизан
Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал Анне Эйсмонт, что хотел бы продолжить параллельно тренировать команду Александра Лукашенко.
- Вы являетесь тренером президентской команды и давно играете — с 17 лет.
- Да.
- Потом стали и тренером. Выигрывали не единожды Рождественский турнир.
- Да, это хорошие воспоминания.
- Сейчас, когда вы стали председателем ФХБ, останетесь у руля команды президента?
- Конечно, мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно, это большая гордость, ответственность. Теперь, когда я председатель федерации, одним из направлений моей деятельности также станет любительский спорт, который напрямую пересекается с командой. Мы будем развивать любительский спорт до уровня того, чтобы он стал массовым в наше стране, — сказал Басков в программе
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Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал Анне Эйсмонт, что хотел бы продолжить параллельно тренировать команду Александра...
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