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Дмитрий Басков: мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно

14.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал Анне Эйсмонт, что хотел бы продолжить параллельно тренировать команду Александра Лукашенко.




- Вы являетесь тренером президентской команды и давно играете — с 17 лет.

- Да.

- Потом стали и тренером. Выигрывали не единожды Рождественский турнир.

- Да, это хорошие воспоминания.

- Сейчас, когда вы стали председателем ФХБ, останетесь у руля команды президента?

- Конечно, мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно, это большая гордость, ответственность. Теперь, когда я председатель федерации, одним из направлений моей деятельности также станет любительский спорт, который напрямую пересекается с командой. Мы будем развивать любительский спорт до уровня того, чтобы он стал массовым в наше стране, — сказал Басков в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1".
 
 
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Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков рассказал Анне Эйсмонт, что хотел бы продолжить параллельно тренировать команду Александра...
 
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