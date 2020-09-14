Дмитрий Басков: мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно

- Вы являетесь тренером президентской команды и давно играете — с 17 лет.

- Да.

- Потом стали и тренером. Выигрывали не единожды Рождественский турнир.

- Да, это хорошие воспоминания.

- Сейчас, когда вы стали председателем ФХБ, останетесь у руля команды президента?

- Конечно, мне хотелось бы остаться тренером команды президента. Для меня это очень важно, это большая гордость, ответственность. Теперь, когда я председатель федерации, одним из направлений моей деятельности также станет любительский спорт, который напрямую пересекается с командой. Мы будем развивать любительский спорт до уровня того, чтобы он стал массовым в наше стране, — сказал Басков в программе