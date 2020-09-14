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Нацбанк РБ на месяц продлил запрет банкам на доступ к дешевым деньгам

14.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси еще на 1 месяц, по 13 октября 2020 года включительно, продлил срок приостановки постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по фиксированной ставке, которая в настоящий момент составляет 8,75% годовых.

«Регулирование ликвидности банковской системы в указанный период будет осуществляться в основном путем проведения аукционных операций», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

«Решение о продлении срока приостановления постоянно доступных операций до окончания очередного периода выполнения резервных требований направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке», - отмечается в сообщении.

Регулятор утверждает, что в настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа – начала сентября.

«Этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте, а также ряд иных факторов, включая покупку Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», - сказано в сообщении.

Нацбанк в августе принял решение заморозить поддержку банков рублевой ликвидностью через операции по ставке 8,75% на фоне ажиотажного спроса на валюту и спекулятивные рублевые кредиты из-за девальвации белорусского рубля.

В результате ставка по однодневным межбанковским рублевым кредитам выросла до пика 25,57% годовых 8 сентября, но уже 11 сентября упала до 9,36% годовых.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк Беларуси еще на 1 месяц, по 13 октября 2020 года включительно, продлил срок приостановки постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по...
 
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