ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блумберг выделит $100 млн на поддержку кампании Байдена во Флориде

14.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, покинувший президентскую гонку в США, выделит $100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена, сообщила газета The New York Times.

Такое заявление Блумберг сделал после того, как опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll показал, что между действующим президентом США Дональдом Трампом и Байденом в штате Флорида разворачивается напряженная борьба.

По данным исследования, голоса возможных избирателей из возрастной группы старше 65 лет распределились между кандидатами практически поровну: 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, а 48% сообщили, что Трампа, передает РБК.

В то же время опрос показал, что Трамп опережает Байдена по популярности среди латиноамериканских избирателей штата — 50 против 46%. Именно на общение с этой группой избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов во Флориде и будет направлено финансирование, сообщил представитель Блумберга.

Флорида — один из ключевых штатов для кандидатов в президенты. В этом году он представлен одной из самых крупных коллегий выборщиков — 29 человек. Именно голоса избирателей штата Флорида решили судьбу президентских выборов в 2000 году, которые выиграл республиканец Джордж Буш-младший.

Трамп решение Блумберга высмеял. «Я думал, что Мини-Майк покончил с политикой демократов после того, как потратил почти $2 млрд», — написал он в Twitter. Выступление бывшего кандидата в президенты на дебатах он назвал «худшим и самым бездарным».

В январе Блумберг говорил, что для победы над Трампом он готов потратить $1 млрд на свою кампанию. К концу месяца, как сообщал Bloomberg, на политическую рекламу Блумберг успел потратить более $250 млн. В феврале Forbes оценил предвыборные затраты кандидата на рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram в $1,5 млн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, покинувший президентскую гонку в США, выделит $100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена, сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изолятор на Окрестина заполнен почти на 100 процентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика