Блумберг выделит $100 млн на поддержку кампании Байдена во Флориде

Источник материала: АФН

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, покинувший президентскую гонку в США, выделит $100 млн на поддержку кандидата от демократов Джо Байдена, сообщила газета The New York Times.

Такое заявление Блумберг сделал после того, как опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll показал, что между действующим президентом США Дональдом Трампом и Байденом в штате Флорида разворачивается напряженная борьба.

По данным исследования, голоса возможных избирателей из возрастной группы старше 65 лет распределились между кандидатами практически поровну: 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, а 48% сообщили, что Трампа, передает РБК.

В то же время опрос показал, что Трамп опережает Байдена по популярности среди латиноамериканских избирателей штата — 50 против 46%. Именно на общение с этой группой избирателей, а также на поддержку усилий по продвижению кандидата от демократов во Флориде и будет направлено финансирование, сообщил представитель Блумберга.

Флорида — один из ключевых штатов для кандидатов в президенты. В этом году он представлен одной из самых крупных коллегий выборщиков — 29 человек. Именно голоса избирателей штата Флорида решили судьбу президентских выборов в 2000 году, которые выиграл республиканец Джордж Буш-младший.

Трамп решение Блумберга высмеял. «Я думал, что Мини-Майк покончил с политикой демократов после того, как потратил почти $2 млрд», — написал он в Twitter. Выступление бывшего кандидата в президенты на дебатах он назвал «худшим и самым бездарным».

В январе Блумберг говорил, что для победы над Трампом он готов потратить $1 млрд на свою кампанию. К концу месяца, как сообщал Bloomberg, на политическую рекламу Блумберг успел потратить более $250 млн. В феврале Forbes оценил предвыборные затраты кандидата на рекламу в виде мемов в аккаунтах топовых пользователей Instagram в $1,5 млн.